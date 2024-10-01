Магнитные бури 1 октября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Freepick

Магнитных бурь во вторник, 1 октября, на Земле не ожидается. Однако, на Солнце произошло восемь вспышек, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 октября

Отмечается, что на протяжении последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и три вспышки класса М1,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 1 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 49.

Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

боль в сердце,

головные боли,

слабость,

перепады настроения,

развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, что в октябре магнитные бури будут буквально атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет не менее восьми мощных геоштормов.