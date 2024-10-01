Магнітні бурі 1 жовтня — прогноз для метеозалежних

Чи вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття — магнітні бурі сьогодні
Магнітних бур у вівторок, 1 жовтня, на Землі не очікується. Однак, на Сонці відбулося вісім спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 жовтня
Зазначається, що потягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М1,7.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 1 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 49.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:
- біль в серці,
- головні болі,
- слабкість,
- перепади настрою,
- розвиток тривожних станів.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у жовтні магнітні бурі буквально атакуватимуть українців. Другий місяць осені принесе щонайменше вісім потужних геоштормів.
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