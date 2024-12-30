Прогноз погоды на Новый год от синоптиков

Снег на улице. Иллюстративное фото: telegraf

В Украине во вторник, 31 декабря, ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 0...+5 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 31 декабря

По данным синоптиков, завтра будет облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром местами на западе и юге ожидается туман. В то же время прогнозируют западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -3...+2 °С;

днем 0...+5 °С;

на юге, Крыму и Прикарпатье +7...+12 °С.

А в Киевской области ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем — поднимется до 0...+5 °С. В столице ночью прогнозируют около 0 °С, днем +2...+4 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

А по данным народного синоптика Наталки Диденко, завтра день будет теплым: температура воздуха составит +2...+5 °С, на юге даже до +5...+10 °С.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

В то же время Украина будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области, поэтому осадков не ожидается.

В Киеве последний день года тоже пройдет без осадков, столбики термометров достигнут +3 °С.

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптики порадовали украинцев погодой на 30 декабря — 5 января. В областях будет тепло и сухо, но уже ближе к концу недели температура воздуха несколько упадет.

А в Харькове и области завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.