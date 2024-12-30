Прогноз погоды на Новый год от синоптиков

Пойдет ли снег на Новый год — погода в Украине на завтра
В Украине во вторник, 31 декабря, ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 0...+5 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 31 декабря
По данным синоптиков, завтра будет облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром местами на западе и юге ожидается туман. В то же время прогнозируют западный ветер, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью -3...+2 °С;
- днем 0...+5 °С;
- на юге, Крыму и Прикарпатье +7...+12 °С.
А в Киевской области ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем — поднимется до 0...+5 °С. В столице ночью прогнозируют около 0 °С, днем +2...+4 °С.
А по данным народного синоптика Наталки Диденко, завтра день будет теплым: температура воздуха составит +2...+5 °С, на юге даже до +5...+10 °С.
В то же время Украина будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области, поэтому осадков не ожидается.
В Киеве последний день года тоже пройдет без осадков, столбики термометров достигнут +3 °С.
Ранее синоптики порадовали украинцев погодой на 30 декабря — 5 января. В областях будет тепло и сухо, но уже ближе к концу недели температура воздуха несколько упадет.
А в Харькове и области завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.
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