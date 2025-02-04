Прогноз погоды в Украине на завтра 5 февраля

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 февраля, ожидается со снегом и морозами. Кроме того, на дорогах местами будет гололедица.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 5 февраля от Укргидрометцентра

Погоду в стране будет определять холодный воздух арктического происхождения. Синоптики отмечают, что он поступает с севера. Из-за большого количества облаков ожидается снег в большинстве областей.

Погода в Украине 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре отметили, что ночью температура воздуха будет -1...-6 °C, а днем -2...+3 °C. В Карпатах холоднее всего — ночью -6...-11 °C, днем 0...-5 °C.

Погода на 5 февраля от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что температура воздуха ночью будет 0...-5 °C, днем -2...+2 °C. Ветер в течение суток прогнозируется северных направлений, а временами порывистый.

Над северо-востоком страны будет маломасштабный циклон, который обусловит снег на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине. Осадки ожидаются и в западных областях.

Циклон над северо-востоком Украины. Фото: Наталка Диденко

В Киеве ночью будет -1...-3 °C, днем около 0 °C. Осадков не предвидится, однако на дорогах возможна гололедица.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Харькова и области предупредили о гололедице, что может осложнить передвижение транспорта и пешеходов.

Также в Укргидрометцентре отметили, что в Киеве 5 февраля будет небольшой снег и снижение температуры воздуха.