Прогноз погоди в Україні на завтра 5 лютого

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 лютого, очікується зі снігом та морозами. Крім того, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 5 лютого від Укргідрометцентру

Погоду в країні визначатиме холодне повітря арктичного походження. Синоптики зазначають, що воно надходить з півночі. Через велику кількість хмар очікується сніг у більшості областей.

Погода в Україні 5 лютого. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі температура повітря буде -1...-6 °C, а вдень -2...+3 °C. У Карпатах найхолодніше — вночі -6...-11 °C, вдень 0...-5 °C.

Погода на 5 лютого від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що температура повітря вночі буде 0...-5 °C, вдень -2...+2 °C. Вітер протягом доби прогнозується північних напрямків, а часом рвучкий.

Над північним сходом країни буде маломасштабний циклон, який зумовить сніг на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Опади очікуються і в західних областях.

Циклон над північним сходом України. Фото: Наталка Діденко

У Києві вночі буде -1...-3 °C, вдень близько 0 °C. Опадів не передбачається, однак на дорогах можлива ожеледиця.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканців Харкова та області попередили про ожеледицю, що може ускладнити пересування транспорту та пішоходів.

Також в Укргідрометцентрі зазначили, що у Києві 5 лютого буде невеликий сніг та зниження температури повітря.