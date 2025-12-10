Погода сегодня, 10 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Будут дождь, туманы и снег - прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на среду, 10 декабря, сообщили синоптики. Ночью в большинстве областей, днем в юго-восточной части небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье ночью и утром будет местами туман.
Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 10 декабря
Синоптики информируют, что ветер сегодня будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью составила +1...+6 °С, днем +4...+9 °С. На востоке и северо-востоке страны ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С.
"10 декабря в Украину с северо-запада быстро будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет дожди, преимущественно небольшие, а на востоке и северо-востоке страны даже прогнозируем некоторые изменения погоды на зимний лад: там ожидаем дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедицу", — сказано в публикации.
В Киевской области и в Киеве сегодня будет облачно. Ночью шел небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
Тем временем в Киеве ночью около +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине и Днепропетровщине. Дожди же пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, в Житомирской и Киевской областях.
Температура воздуха самой высокой предполагается в западной части, днем +7...+12 °С. На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье очень холодно, в течение дня 0...+3 °С. На остальной территории Украины +4...+7 °С.
В Киеве днем осадки ослабнут в отличие от предыдущего дня. Дождь будет лишь местами. Температура ожидается на уровне +5...+7 °С.
Напомним, что в Одессе сегодня ожидается прохладный день с облачностью и периодическими осадками. Температура днем немного повысится, но ветер изменит направление и усилится.
Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.
