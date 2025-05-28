Погода сегодня, 28 мая, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди убегают от ливня. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на сегодня на среду, 28 мая, сообщили синоптики. Сегодня облачную погоду с дождями разной интенсивности в большинстве областей будут обусловливать атмосферные фронты в поле пониженного давления. Вне поля зрения этих фронтов, а потому с погодой без осадков, останутся лишь восточные области, ночью и Сумская, днем также Николаевская и Херсонская области. В целом в течение дня будет облачно. Умеренные дожди на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем в Житомирской и Киевской областях значительные дожди.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 28 мая

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть юго-восточный, на западе северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью составила +7...+12 °С, днем будет +13...+18 °С. На остальной территории ночью было +13...+18 °С, днем прогнозируют +18...+23 °С, в восточных областях +24...+27 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют сегодня облачную погоду. Синоптики пишут об умеренных, днем местами значительных дождях. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью по области составила +13...+18 °С, днем будет +18...+23 °С.

В Киеве тем временем ночью было +13...+15 °С, днем ожидается +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 мая, в Украине снова будут преимущественно дожди. В частности, сегодня температура воздуха ожидается в пределах +18...+24 °С, на востоке до +26 °С, а на западе +16...+20 °С. Также Диденко отметила, что на востоке страны в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

Между тем в Киеве местами будет дождь. Температура воздуха в течение для ожидается +18...+20 °С.

Напомним, что погода во Львове и Львовской области сегодня будет облачной с прояснениями. Температура воздуха будет комфортной, но будет донимать сильный ветер и грозы.

Также мы писали, что Одессу снова накроют облака, а улицы зальют дожди. Кроме того, ожидается прохладный южный ветер и грозы.