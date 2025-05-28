Погода сьогодні, 28 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди тікають від зливи. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на сьогодні на середу, 28 травня, повідомили синоптики. Сьогодні захмарну погоду з дощами різної інтенсивності в більшості областей зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску. Поза увагою цих фронтів, а тому з погодою без опадів, залишаться лише східні області, вночі й Сумська, вдень також Миколаївська і Херсонська області. Загалом протягом дня буде хмарно. Помірні дощі на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень в Житомирській та Київській областях значні дощі.

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 28 травня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Цього дня вітер дутиме південно-східний, на заході північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі становила +7...+12 °С, вдень буде +13...+18 °С. На решті території вночі було +13...+18 °С, вдень прогнозують +18...+23 °С, у східних областях +24...+27 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують сьогодні хмарну погоду. Синоптики пишуть про помірні, вдень місцями значні дощі. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області становила +13...+18 °С, вдень буде +18...+23 °С.

У Києві тим часом вночі було +13...+15 °С, вдень очікується +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 28 травня, в Україні знову будуть переважно дощі. Зокрема, сьогодні температура повітря очікується в межах +18...+24 °С, на сході до +26 °С, а на заході +16...+20 °С. Також Діденко наголосила, що на сході країни у середу очікується сильний південно-східний вітер.

Тим часом у Києві місцями буде дощ. Температура повітря протягом для очікується +18...+20 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові та Львівській області сьогодні буде хмарною з проясненнями. Температура повітря буде комфортною, але дошкулятиме сильний вітер та грози.

Також ми писали, що Одесу знову накриють хмари, а вулиці заллють дощі. Крім того, очікується прохолодний південний вітер та грози.