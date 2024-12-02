Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 декабря, от синоптиков

Без осадков, но с туманами и гололедицей — погода сегодня
Погода сегодня, в понедельник, 2 декабря, будет облачная, но без значительных осадков. Пешеходам и автомобилистам следует быть внимательными, ведь синоптики прогнозируют туман и гололед.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 декабря от Укргидрометцентра
Синоптики Укргидрометцентра обещают облачную погоду без осадков и с утренними туманами в Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от -3…+2°С.
Прогноз погоды на 2 декабря от Кибальчича
По прогнозу Игоря Кибальчича, сегодня по всей Украине обойдется без осадков. Но местами возможны туман и изморозь.
Температура будет колебаться от 0…+5°С.
Напомним, 2 декабря погода в Одессе и области будет не совсем зимняя.
В Киеве и области 2 декабря будет облачно с прояснениями, но на дорогах местами возможна гололедица.
В Харькове также 2 декабря синоптики предупреждают о гололеде.
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