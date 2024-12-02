Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 декабря, от синоптиков

Харьковчане на улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода сегодня, в понедельник, 2 декабря, будет облачная, но без значительных осадков. Пешеходам и автомобилистам следует быть внимательными, ведь синоптики прогнозируют туман и гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра обещают облачную погоду без осадков и с утренними туманами в Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от -3…+2°С.

Погода в Украине 2 декабря Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 декабря от Кибальчича

По прогнозу Игоря Кибальчича, сегодня по всей Украине обойдется без осадков. Но местами возможны туман и изморозь.

Температура будет колебаться от 0…+5°С.

Температурная карта на 2 декабря.

Напомним, 2 декабря погода в Одессе и области будет не совсем зимняя.

В Киеве и области 2 декабря будет облачно с прояснениями, но на дорогах местами возможна гололедица.

В Харькове также 2 декабря синоптики предупреждают о гололеде.