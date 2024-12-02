Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні arrow

Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні

2 грудня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні 2 грудня від синоптиків
Харків'яни на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода сьогодні, у понеділок, 2 грудня, буде хмарною, але без значних опадів. Пішоходам та автомобілістам слід бути уважними, адже синоптики прогнозують туман та ожеледицю. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Читайте також:

Погода в Україні 2 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру обіцяють хмарну погоду без опадів і с ранішніми туманами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря коливатиметься  від -3…+2 °С.  На заході та півдні країни вдень показники будуть в межах +1…+6°С.

погода 2 грудня
Погода в Україні 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 грудня від Кібальчича

За прогнозом Ігоря Кібальчича, сьогодні по всій Україні обійдеться без опадів. Але місцями можливі туман і паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків.

Температура коливатиметься від 0…+5 °С. У Криму та на Прикарпатті стовпчики термометрвів піднімуться до +7 °С.

Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра - фото 2
Температурна карта на 2 грудня. Фото: Meteorog

Нагадаємо,  2 грудня погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і максимальна температура до +5 °C.

У Києві та області 2 грудня буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця.

У Харкові також 2 грудня синоптики попереджають про ожеледицю.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Ціни на соняшник оновили — яка вартість зерна на початку грудня

06:30 Мобілізація без ТЦК — як самостійно обрати військову частину

06:22 Як влаштуватись на роботу в ТЦК — військовий дав відповідь

06:22 Байден помилував власного сина — чи зможе цьому завадити Трамп

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:01 Ощадбанк змінив термін дії своїх карток — що відомо

05:32 ТОП-5 нових правил про бронювання працівників, які варто знати

05:05 Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

06:30 Ціни на соняшник оновили — яка вартість зерна на початку грудня

06:30 Мобілізація без ТЦК — як самостійно обрати військову частину

06:22 Як влаштуватись на роботу в ТЦК — військовий дав відповідь

06:22 Байден помилував власного сина — чи зможе цьому завадити Трамп

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:01 Ощадбанк змінив термін дії своїх карток — що відомо

05:32 ТОП-5 нових правил про бронювання працівників, які варто знати

05:05 Без опадів, але з туманами та ожеледицею — погода на сьогодні

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету