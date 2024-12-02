Прогноз погоди в Україні на сьогодні 2 грудня від синоптиків

Харків'яни на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода сьогодні, у понеділок, 2 грудня, буде хмарною, але без значних опадів. Пішоходам та автомобілістам слід бути уважними, адже синоптики прогнозують туман та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру обіцяють хмарну погоду без опадів і с ранішніми туманами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря коливатиметься від -3…+2 °С. На заході та півдні країни вдень показники будуть в межах +1…+6°С.

Погода в Україні 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 грудня від Кібальчича

За прогнозом Ігоря Кібальчича, сьогодні по всій Україні обійдеться без опадів. Але місцями можливі туман і паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків.

Температура коливатиметься від 0…+5 °С. У Криму та на Прикарпатті стовпчики термометрвів піднімуться до +7 °С.

Температурна карта на 2 грудня. Фото: Meteorog

Нагадаємо, 2 грудня погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і максимальна температура до +5 °C.

У Києві та області 2 грудня буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця.

У Харкові також 2 грудня синоптики попереджають про ожеледицю.