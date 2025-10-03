Видео
Видео

Атмосферные фронты принесут ливни и ветер — прогноз на выходные

Атмосферные фронты принесут ливни и ветер — прогноз на выходные

Дата публикации 3 октября 2025 18:25
Какая погода будет 4-5 октября - прогноз синоптиков на выходные
Девушка с зонтиком. Фото: Freepik

В эти выходные, 4 и 5 октября, в Украине будет царить прохладная погода с дождями разной интенсивности. Теплее всего будет на юге и востоке, тогда как Карпаты ожидают даже мокрый снег.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Прогноз на выходные от Наталки Диденко

На западе страны в субботу и воскресенье сохранится самая прохладная погода - температура будет держаться в пределах +9...+12 °C. В северных регионах ожидается до +12...+14 °C, в центральных — от +12 до +18 °C. Выше всего поднимется столбик термометра на востоке и юго-востоке — +15...+18 °C, а на юге - до +19 °C. В Крыму синоптики прогнозируют до +20 °C.

Осадки распределятся неравномерно. В субботу дожди будут идти в Одесской, Николаевской, Прикарпатье и в Черновицкой области, а вечером осадки распространятся на центр и север Украины. Остальная территория будет оставаться сухой.

В воскресенье дожди сохранятся в южных областях, кроме Одесской области, на востоке и местами на западе. В других регионах осадков не прогнозируется.

Прогноз погоди на вихідні 4-5 жовтня
Карта погоды на выходные. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз на выходные от Укргидрометцентра

В ближайшие дни погодные условия в Украине будут формировать атмосферные фронты — сначала от южного циклона, а затем от циклона с северо-запада, а также зона пониженного давления.

Поэтому по всей территории страны ожидаются периодические небольшие и умеренные дожди. В то же время завтра в Одесской области, а днем в Николаевской и Херсонской областях возможны ливни с грозами. На высокогорье Карпат прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Ветер будет менять направление с восточного и юго-востока на западный, 5-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с — в субботу — на юго-востоке и востоке, а в воскресенье в Карпатах.

Из-за влажной и прохладной воздушной массы температура ночью составит +5...+12 °С, днем - +11...+17 °С. На юге и востоке будет теплее — +14...+20 °С. В высокогорных районах Карпат ожидается около 0 °С ночью и лишь +1...+6 °С днем.

выходные Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
