Яка погода буде 4-5 жовтня — прогноз синоптиків на вихідні

Цими вихідними, 4 та 5 жовтня, в Україні пануватиме прохолодна погода з дощами різної інтенсивності. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як Карпати очікують навіть мокрий сніг.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз на вихідні від Наталки Діденко

На заході країни у суботу та неділю збережеться найпрохолодніша погода — температура триматиметься в межах +9…+12 °C. У північних регіонах очікується до +12…+14 °C, у центральних — від +12 до +18 °C. Найвище підніметься стовпчик термометра на сході та південному сході — +15…+18 °C, а на півдні — до +19 °C. У Криму синоптики прогнозують до +20 °C.

Опади розподіляться нерівномірно. У суботу дощитиме на Одещині, Миколаївщині, Прикарпатті та в Чернівецькій області, а ввечері опади поширяться на центр і північ України. Решта території залишатиметься сухою.

У неділю дощі збережуться в південних областях, окрім Одещини, на сході та подекуди на заході. В інших регіонах опадів не прогнозується.

Карта погоди на вихідні. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз на вихідні від Укргідрометцентру

У найближчі дні погодні умови в Україні формуватимуть атмосферні фронти — спершу від південного циклону, а згодом від циклону з північного заходу, а також зона зниженого тиску.

Через це по всій території країни очікуються періодичні невеликі та помірні дощі. Водночас завтра на Одещині, а вдень у Миколаївській та Херсонській областях можливі зливи з грозами. На високогір'ї Карпат прогнозують дощ із мокрим снігом.

Вітер змінюватиме напрямок зі східного та південного сходу на західний, 5-12 м/с, місцями з поривами 15-20 м/с — у суботу — на південному сході та сході, а у неділю в Карпатах.

Через вологу й прохолодну повітряну масу температура вночі становитиме +5…+12 °С, удень — +11…+17 °С. На півдні та сході буде тепліше — +14…+20 °С. У високогірних районах Карпат очікується близько 0 °С уночі та лише +1…+6 °С вдень.

