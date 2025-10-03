Відео
Головна Метео Атмосферні фронти принесуть зливи та вітер — прогноз на вихідні

Атмосферні фронти принесуть зливи та вітер — прогноз на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 18:25
Яка погода буде 4-5 жовтня — прогноз синоптиків на вихідні
Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik

Цими вихідними, 4 та 5 жовтня, в Україні пануватиме прохолодна погода з дощами різної інтенсивності. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як Карпати очікують навіть мокрий сніг.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз на вихідні від Наталки Діденко

На заході країни у суботу та неділю збережеться найпрохолодніша погода — температура триматиметься в межах +9…+12 °C. У північних регіонах очікується до +12…+14 °C, у центральних — від +12 до +18 °C. Найвище підніметься стовпчик термометра на сході та південному сході — +15…+18 °C, а на півдні — до +19 °C. У Криму синоптики прогнозують до +20 °C.

Опади розподіляться нерівномірно. У суботу дощитиме на Одещині, Миколаївщині, Прикарпатті та в Чернівецькій області, а ввечері опади поширяться на центр і північ України. Решта території залишатиметься сухою.

У неділю дощі збережуться в південних областях, окрім Одещини, на сході та подекуди на заході. В інших регіонах опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на вихідні 4-5 жовтня
Карта погоди на вихідні. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз на вихідні від Укргідрометцентру

У найближчі дні погодні умови в Україні формуватимуть атмосферні фронти — спершу від південного циклону, а згодом від циклону з північного заходу, а також зона зниженого тиску.

Через це по всій території країни очікуються періодичні невеликі та помірні дощі. Водночас завтра на Одещині, а вдень у Миколаївській та Херсонській областях можливі зливи з грозами. На високогір'ї Карпат прогнозують дощ із мокрим снігом.

Вітер змінюватиме напрямок зі східного та південного сходу на західний, 5-12 м/с, місцями з поривами 15-20 м/с — у суботу — на південному сході та сході, а у неділю в Карпатах.

Через вологу й прохолодну повітряну масу температура вночі становитиме +5…+12 °С, удень — +11…+17 °С. На півдні та сході буде тепліше — +14…+20 °С. У високогірних районах Карпат очікується близько 0 °С уночі та лише +1…+6 °С вдень.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині.

А також стало відомо, коли чекати потепління мешканцям Києва та області.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
