Прогноз магнитных бурь на 30 января — астросиноптики сделали предупреждение

Астросиноптики предупредили украинцев — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 30 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно стабильной.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 30 января
В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. На Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые не имеют существенного влияния на Землю.
Ожидается, что в течение суток геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью мощных вспышек.
Солнечная активность на 30 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность солнечной вспышки М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 29.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Медики напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут сказываться на самочувствии, особенно у метеозависимых людей и пожилых людей.
Самые распространенные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение, вялость, общая слабость;
- повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- колебания артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
