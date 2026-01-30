Прогноз магнитных бурь на 30 января — астросиноптики сделали предупреждение

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В пятницу, 30 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно стабильной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 30 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. На Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые не имеют существенного влияния на Землю.

Ожидается, что в течение суток геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью мощных вспышек.

Солнечная активность на 30 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность солнечной вспышки М-класса — 10%;

Вероятность вспышки Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 29.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Медики напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут сказываться на самочувствии, особенно у метеозависимых людей и пожилых людей.

Самые распространенные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение, вялость, общая слабость;

повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

колебания артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приходе арктических морозов до -28°C.

А также сегодня Гидрометцентр прогнозирует потепление и дождь в отдельных регионах.