Україна
Астросиноптики предупредили украинцев — прогноз магнитных бурь

Астросиноптики предупредили украинцев — прогноз магнитных бурь

Дата публикации 30 января 2026 13:28
Прогноз магнитных бурь на 30 января — астросиноптики сделали предупреждение
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В пятницу, 30 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно стабильной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 30 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. На Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые не имеют существенного влияния на Землю.

Ожидается, что в течение суток геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью мощных вспышек.

Солнечная активность на 30 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность солнечной вспышки М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 29.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Медики напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут сказываться на самочувствии, особенно у метеозависимых людей и пожилых людей.

Самые распространенные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение, вялость, общая слабость;
  • повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • колебания артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приходе арктических морозов до -28°C.

А также сегодня Гидрометцентр прогнозирует потепление и дождь в отдельных регионах.

космос Солнце магнитные бури прогнозы метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
