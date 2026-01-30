Відео
Головна Метео Астросиноптики попередили метеозалежних — прогноз магнітних бур

Астросиноптики попередили метеозалежних — прогноз магнітних бур

Дата публікації: 30 січня 2026 13:28
Прогноз магнітних бур на 30 січня — астросиноптики зробили попередження
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У п'ятницю, 30 січня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно стабільною.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 30 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою. На Сонці зафіксували один спалах класу B та два спалахи класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що протягом доби геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде помірною, із незначною ймовірністю потужних спалахів.

Сонячна активність на 30 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність сонячного спалаху М-класу — 10%;
  • Ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 29.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Медики нагадують, що навіть незначні магнітні коливання можуть позначатися на самопочутті, особливо у метеозалежних людей та людей похилого віку.

Найпоширеніші симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску у скронях;
  • запаморочення, млявість, загальна слабкість;
  • підвищена втомлюваність, сонливість або порушення сну;
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;
  • зниження концентрації уваги;
  • коливання артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про прихід арктичних морозів до -28°C.

А також сьогодні Гідрометцентр прогнозує потепління та дощ в окремих регіонах.

космос Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
