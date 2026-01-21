Видео
Главная Метео Антициклон разрушается — синоптики предупредили о снегопаде

Антициклон разрушается — синоптики предупредили о снегопаде

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 23:20
Прогноз погоды на 22 января — где ослабеет мороз и где ждать осадков
Люди идут по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, в некоторых областях ожидаются осадки. Однако морозы будут ослабевать, местами будет до +5 °C.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на синоптиков.

Читайте также:

Прогноз погоды на 22 января

"22 января синоптическая ситуация в Украине будет меняться: давление будет интенсивно падать, поступление теплого воздуха на высотах постепенно приведет к увеличению облачности, особенно днем, однако существенных осадков еще не ждем", — отмечают в "Укргидрометцентре".

Только на юго-западе страны прогнозируется снег, который будет из-за влажного воздуха с Балкан (в Одесской области мокрый снег и дождь).

Мороз будет медленно ослабевать. На остальной территории Украины без существенных осадков. Облачно.

Ночью и утром в западных и южных областях местами возможен туман. На дорогах страны местами гололедица.

погода
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит -14...-19 °C, днем -6...-11 °C. На Закарпатье 0...+3 °C, а на юге страны ночью -4...-9 °C, днем 0...+5 °C. На остальной территории ночью -10...-15 °C, днем -4...-9 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко завтра 22 января прогнозирует незначительное потепление. Антициклон над Украиной начнет понемногу разрушаться.

Осадки ожидаются на юго-западе Украины, а вечером местами в центральных областях и на севере.

"Температура воздуха повысится до -2...-5 °C, вдоль северных областей местами до -8 °C, в большинстве центральных областей -2...+1 °C, на юге 0...+2 °C, в Крыму до +5 °C", — говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточным, временами порывистым.

В Киеве ночью будет до -12 °C, днем ослабнет до -2...-4 °C. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Напомним, недавно сообщалось, что берег моря в Одесской области превратился в ледяную сказку.

Также мы писали, что депутат Киевсовета получил перелом позвоночника из-за гололеда.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
