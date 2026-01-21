Прогноз погоди на 22 січня — де послабшає мороз та де чекати опадів

Люди йдуть по вулиці в снігопад. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, у деяких областях очікуються опади. Проте морози слабшатимуть, подекуди буде до +5 °C.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на синоптиків.

Прогноз погоди на 22 січня

"22 січня синоптична ситуація в Україні зазнаватиме змін: тиск інтенсивно падатиме, надходження теплішого повітря на висотах поступово призведе до збільшення хмарності, особливо вдень, проте істотних опадів ще не чекаємо", — зазначають в "Укргідрометцентрі".

Лише на південному заході країни прогнозується сніг, який буде через вологе повітря з Балкан (на Одещині мокрий сніг та дощ).

Мороз повільно слабшатиме. На решті території України без істотних опадів. Хмарно.

Вночі та вранці в західних та південних областях місцями можливий туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі складати -14...-19 °C, вдень -6...-11 °C. На Закарпатті 0...+3 °C, а на півдні країни вночі -4...-9 °C, вдень 0...+5 °C. На решті території вночі -10...-15 °C, вдень -4...-9 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко від завтра 22 січня прогнозує незначне потепління. Антициклон над Україною почне потроху руйнуватися.

Опади очікуються на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі.

"Температура повітря підвищиться до -2...-5 °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C, у більшості центральних областей -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C", — йдеться в повідомленні.

Вітер буде південно-східним, часом рвучким.

У Києві вночі буде до -12 °C, вдень послабне до -2...-4 °C. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

