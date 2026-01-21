Відео
Україна
Антициклон руйнується — синоптики попередили про снігопад

Дата публікації: 21 січня 2026 23:20
Прогноз погоди на 22 січня — де послабшає мороз та де чекати опадів
Люди йдуть по вулиці в снігопад. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, у деяких областях очікуються опади. Проте морози слабшатимуть, подекуди буде до +5 °C.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на синоптиків.

Прогноз погоди на 22 січня

"22 січня синоптична ситуація в Україні зазнаватиме змін: тиск інтенсивно падатиме, надходження теплішого повітря на висотах поступово призведе до збільшення хмарності, особливо вдень, проте істотних опадів ще не чекаємо"— зазначають в "Укргідрометцентрі".

Лише на південному заході країни прогнозується сніг, який буде через вологе повітря з Балкан (на Одещині мокрий сніг та дощ).

Мороз повільно слабшатиме. На решті території України без істотних опадів. Хмарно.

Вночі та вранці в західних та південних областях місцями можливий туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

погода
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі складати -14...-19 °C, вдень -6...-11 °C. На Закарпатті 0...+3 °C, а на півдні країни вночі -4...-9 °C, вдень 0...+5 °C. На решті території вночі -10...-15 °C, вдень -4...-9 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко від завтра 22 січня прогнозує незначне потепління. Антициклон над Україною почне потроху руйнуватися.

Опади очікуються на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі.

"Температура повітря підвищиться до -2...-5 °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C, у більшості центральних областей -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C", — йдеться в повідомленні.

Вітер буде південно-східним, часом рвучким.

У Києві вночі буде до -12 °C, вдень послабне до -2...-4 °C. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що берег моря на Одещині перетворився на крижану казку.

Також ми писали, що депутат Київради отримав перелом хребта через ожележицю.

погода Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
