Погода в Украине на завтра 16 января 2025 года — прогноз погоды от синоптиков

Люди идут по улице под снегом. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 16 января, будет облачной и без осадков. Синоптики прогнозируют снег лишь на крайнем западе страны, на остальной территории будет царить антициклон. Есть опасность гололеда на дорогах ряда областей. Температура воздуха днем может подняться до +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 января

Согласно прогнозу, в Украине ожидается облачная погода, однако местами выглянет солнце. Незначительный снег стоит ждать на Закарпатье и Прикарпатье, на остальной территории — без существенных осадков. Также синоптики предупреждают об опасности на дорогах западных, северных и Винницкой областей — местами будет гололедица. Северо-западный и западный ветер будет незначительным — 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в течение дня -2...+3 C;

в Карпатах ночью -10...-5 °C;

на юге ночью -7...-2 °C, днем +1...+6 °C.

Карта погоды в Украине на 16 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 16 января

"16 января практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона по имени Beate. Поэтому повсюду, включая, конечно Украину, в четверг существенные осадки маловероятны. Лишь в Карпатах будет падать небольшой снег и мокрый снег", — сообщила синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха:

ночью -5...+1 °C;

днем +1...+6 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Антициклон Beate над Европой. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что в Киеве 16 января синоптики прогнозируют облачную погоду, снега ожидать не стоит. Однако следует быть внимательными на дорогах из-за гололеда.

В то же время в Харькове осадки в виде мокрого снега с дождем возможны разве что ночью 16 января. Кроме того, горожан предупреждают о скользких дорогах.