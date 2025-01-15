Погода в Україні на завтра, 16 січня 2025 року — прогноз погоди від синоптиків

Люди йдуть вулицею під снігом. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Погода в Україні в четвер, 16 січня, буде хмарною та без опадів. Синоптики прогнозують сніг лише на крайньому заході країни, на решті території пануватиме антициклон. Є небезпека ожеледиці на дорогах низки областей. Температура повітря вдень може підвищитися до +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 січня

Згідно з прогнозом, в Україні очікується хмарна погода, однак місцями вигляне сонце. Незначний сніг варто чекати на Закарпатті та Прикарпатті, на решті території — без істотних опадів. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах західних, північних та Вінницької областей — подекуди буде ожеледиця. Північно-західний та західний вітер буде незначним — 5-10 м/с.

Температура повітря:

упродовж дня -2...+3 °C;

в Карпатах вночі -10...-5 °C;

на півдні вночі -7...-2 °C, вдень +1...+6 °C.

Мапа погоди в Україні на 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 16 січня

"16 січня практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною, у четвер істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах падатиме невеликий сніг та мокрий сніг", — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря:

вночі -5...+1 °C;

вдень +1...+6 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

Антициклон Beate над Європою. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що в Києві 16 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, снігу очікувати не варто. Однак слід бути уважними на дорогах через ожеледицю.

Водночас у Харкові опади у вигляді мокрого снігу з дощем можливі хіба що вночі 16 січня. Крім того, містян попереджають про слизькі дороги.