Погода в Україні на завтра, 16 січня 2025 року — прогноз погоди від синоптиків

Антициклон накриє Україну — якої погоди чекати завтра
Погода в Україні в четвер, 16 січня, буде хмарною та без опадів. Синоптики прогнозують сніг лише на крайньому заході країни, на решті території пануватиме антициклон. Є небезпека ожеледиці на дорогах низки областей. Температура повітря вдень може підвищитися до +6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 січня
Згідно з прогнозом, в Україні очікується хмарна погода, однак місцями вигляне сонце. Незначний сніг варто чекати на Закарпатті та Прикарпатті, на решті території — без істотних опадів. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах західних, північних та Вінницької областей — подекуди буде ожеледиця. Північно-західний та західний вітер буде незначним — 5-10 м/с.
Температура повітря:
- упродовж дня -2...+3 °C;
- в Карпатах вночі -10...-5 °C;
- на півдні вночі -7...-2 °C, вдень +1...+6 °C.
Прогноз від Наталки Діденко на 16 січня
"16 січня практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною, у четвер істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах падатиме невеликий сніг та мокрий сніг", — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- вночі -5...+1 °C;
- вдень +1...+6 °C;
- у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.
Нагадаємо, що в Києві 16 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, снігу очікувати не варто. Однак слід бути уважними на дорогах через ожеледицю.
Водночас у Харкові опади у вигляді мокрого снігу з дощем можливі хіба що вночі 16 січня. Крім того, містян попереджають про слизькі дороги.
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