Погода на выходные 31 января - 1 февраля — где будет сильный мороз

На выходных 31 января - 1 февраля в Украине ожидается существенное похолодание по всей территории. Кроме того, будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 31 января

Синоптики прогнозируют в Украине разнообразную погоду 31 января. Тогда территория нашей страны будет оставаться ареной борьбы между южным теплым циклоном с центром над Приазовьем и мощным холодным антициклоном с центром над Финляндией. Выступление антициклона будет определять в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях погоду без осадков с умеренным морозом.

На остальной территории еще будет хозяйничать циклон с атмосферными фронтами, обусловливая снег, на юго-востоке страны с дождем; в южных и Днепропетровской областях гололед и налипание мокрого снега.

Так, днем температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+7 °C. А ночью во всех областях будут морозы -10...17 °C. Кроме того, будет преобладать северный ветер 7-15 м/с.

Погода в Украине 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, будет распространяться влияние антициклона, который в большинстве областей повлечет холодную погоду с температурой ночью -20...-25 °C, а днем столбики термометров будут показывать -13...-18 °C.

Осадков не ожидается, только в юго-восточной части ночью возможен небольшой снег.

Напомним, в Украине начался коллапс на дорогах из-за непогоды. В некоторых регионах ограничили движение.

Кроме того, синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.