Погода на вихідні 31 січня - 1 лютого — де буде сильний мороз

На вихідних 31 січня - 1 лютого в Україні очікується істотне похолодання по всій території. Крім того, буде сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 31 січня

Синоптики прогнозують в Україні різноманітну погоду 31 січня. Тоді територія нашої країни залишатиметься ареною боротьби між південним теплим циклоном з центром над Приазов'ям та потужним холодним антициклоном з центром над Фінляндією. Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях погоду без опадів з помірним морозом.

На решті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючи сніг, на південному сході країни з дощем; у південних та Дніпропетровській областях ожеледь і налипання мокрого снігу.

Так, вдень температура повітря коливатиметься в межах -4...+7 °C. А вночі у всіх областях будуть морози -10...17 °C. Крім того, переважатиме північний вітер 7-15 м/с.

Погода в Україні 1 лютого

У неділю, 1 лютого, поширюватиметься вплив антициклону, який у більшості областей спричинить холодну погоду з температурою вночі -20...-25 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -13...-18 °C.

Опадів не очікується, лише у південно-східній частині вночі можливий невеликий сніг.

