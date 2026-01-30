Відео
Аномальний холод до -25° — які регіони скує мороз на вихідних

Аномальний холод до -25° — які регіони скує мороз на вихідних

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 23:29
Погода на вихідні 31 січня - 1 лютого — де буде сильний мороз
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

На вихідних 31 січня - 1 лютого в Україні очікується істотне похолодання по всій території. Крім того, буде сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода в Україні 31 січня

Синоптики прогнозують в Україні різноманітну погоду 31 січня. Тоді територія нашої країни залишатиметься ареною боротьби між південним теплим циклоном з центром над Приазов'ям та потужним холодним антициклоном з центром над Фінляндією. Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях погоду без опадів з  помірним морозом.

Погода в Україні 31 січня
Карта температур на день 31 січня. Фото: Метеопост

На решті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючи сніг, на південному сході країни з дощем; у південних та Дніпропетровській областях ожеледь і налипання мокрого снігу.

Так, вдень температура повітря коливатиметься в межах -4...+7 °C. А вночі у всіх областях будуть морози -10...17 °C. Крім того, переважатиме північний вітер 7-15 м/с.  

Погода в Україні 1 лютого

У неділю, 1 лютого, поширюватиметься вплив антициклону, який у більшості областей спричинить холодну погоду з температурою вночі -20...-25 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -13...-18 °C.

Погода в Україні 1 лютого
Карта температур на ніч 1 лютого. Фото: Метеопост

Опадів не очікується, лише у південно-східній частині вночі можливий невеликий сніг. 

Нагадаємо, в Україні почався колапс на дорогах через негоду. В деяких регіонах обмежили рух. 

Крім того, синоптикиня попередила про нестабільну погоду у лютому. Перші дні місяця принесуть морозну погоду, особливо на півночі та заході країни.

Автор:
Альбіна Зарічна
Автор:
Альбіна Зарічна
