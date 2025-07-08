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Аномально палящее солнце — погода от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:27
Погода в Украине на завтра от Диденко на завтра
Люди прячутся от палящего солнца под зонтами. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 июля, в Украине продолжит бушевать жара. Местами температура воздуха будет достигать до +40 °С.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 9 июля от Диденко

По прогнозам Диденко, в среду Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Но и контрастной.

Так, в западных областях, в Житомирской, Винницкой областях температура воздуха составит комфортные +21...+28 °С.

В то же время на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33...+39 °С.

В среду, 9 июля, север Украины в значительной степени будет принадлежать жаркой погоде, днем завтра ожидается — +30...+34 °С. Только на Житомирщине будет свежее.

Дожди и грозы из-за деятельности циклона и атмосферного фронта пройдут 9 июля на западе, севере и в Винницкой области.

Диденко предупреждает, что дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, поэтому стоит быть осторожными.

В Киеве 9 июля также будет жарко — +30...+33 °С. Также в столице завтра вероятен вечером дождь с грозой.

Погода в Україні на 9 липня
Скриншот сообщения Диденко/ Facebook

Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

Ранее мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.

лето Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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