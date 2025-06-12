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Главная Метео Аномальный холод идет в Украину — погода от Укргидрометцентра

Аномальный холод идет в Украину — погода от Укргидрометцентра

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 17:59
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 июня от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 13 июня

Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с резким снижением температуры воздуха. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и штормовых порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 июня

С северо-запада Европы распространится холодный воздух на территорию Украины. Вследствие этого снизится температура.

Погода в Україні 13 червня
Прогноз погоды в Украине 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Атмосферные фронты завтра обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга.

Кроме того, почти по всей территории страны, кроме крайнего запада, днем будет усиление ветра до штормовых значений.

Синоптики отмечают, что в течение суток облачно с прояснениями. Ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами возможны порывы 15-20 метров в секунду.

Пориви вітру 13 червня
Предупреждение о порывах ветра 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью на юге +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. На остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

В Карпатах ночью будет +1...+6 °С, а днем +10...+15 °С.

Напомним, в Киеве 13 июня ожидаются сильные порывы ветра и осадки. Максимальная температура воздуха будет +20 °С.

А в Харькове завтра также прогнозируют дождь. В течение суток преимущественно ожидается пасмурная погода.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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