Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від Укргідрометцентру

Аномальний холод йде до України — погода від Укргідрометцентра
Погода в Україні завтра, 13 червня, очікується з різким зниженням температури повітря. Синоптики попереджають про дощі, грози та штормові пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 червня
З північного заходу Європи пошириться холодне повітря на територію України. Внаслідок цього знизиться температура.
Атмосфері фронти завтра зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня.
Крім того, майже по всій території країни, крім крайнього заходу, вдень буде посилення вітру до штормових значень.
Синоптики зазначають, що протягом доби хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат і південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а місцями можливі пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі на півдні +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. На решті території вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.
У Карпатах вночі буде +1...+6 °С, а вдень +10...+15 °С.
Нагадаємо, у Києві 13 червня очікуються сильні пориви вітру та опади. Максимальна температура повітря буде +20 °С.
А у Харкові завтра також прогнозують дощ. Протягом доби переважно очікується похмура погода.
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