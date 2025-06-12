Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 червня, очікується з різким зниженням температури повітря. Синоптики попереджають про дощі, грози та штормові пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 червня

З північного заходу Європи пошириться холодне повітря на територію України. Внаслідок цього знизиться температура.

Прогноз погоди в Україні 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Атмосфері фронти завтра зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня.

Крім того, майже по всій території країни, крім крайнього заходу, вдень буде посилення вітру до штормових значень.

Синоптики зазначають, що протягом доби хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат і південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а місцями можливі пориви 15-20 метрів на секунду.

Попередження про пориви вітру 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі на півдні +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. На решті території вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

У Карпатах вночі буде +1...+6 °С, а вдень +10...+15 °С.

Нагадаємо, у Києві 13 червня очікуються сильні пориви вітру та опади. Максимальна температура повітря буде +20 °С.

А у Харкові завтра також прогнозують дощ. Протягом доби переважно очікується похмура погода.