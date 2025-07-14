Сегодня в Украине будет жаркая погода, но не обойдется без дождей

Женщина и собачка в парке во время жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, в понедельник 14 июля, будет облачной, но ожидается страшная жара, однако не обойдется без дождей с грозами. Температура воздуха максимально достигнет +37 °С в некоторых регионах нашего государства.

Об этом сообщили пресс-служба Укргидрометцентра и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 14 июля

По данным метеорологов Укргидрометцентра, сегодня на западе и местами на Житомирщине будут кратковременные дожди. Также следует принимать во внимание возможность грозы и шквального ветра 15-20 м/с.

А вот на всей остальной территории Украины осадков не будет, а ветер будет комфортным со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха на юге и востоке страны +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С. На остальной территории +26...+31 °С. В горах Карпат вполне комфортная дневная температура +18...+23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

По информации Диденко, понедельник будет жарким. В южной части, в восточных областях, в большинстве центральных в течение дня максимальная температура воздуха составит +29...+34 °C.

В северной части Украины 14 июля будет в пределах +27...+30 °C. В западных областях завтра ожидается +25...+29 °C.

Наталка Диденко прогнозирует, что ближе к вечеру в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27...+29 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Одессе в понедельник, 14 июля.

Также синоптики рассказали, чего в понедельник ожидать от погоды харьковчанам.