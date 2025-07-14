Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Аномальная жара и дожди — прогноз погоды на сегодня в Украине

Аномальная жара и дожди — прогноз погоды на сегодня в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:25
Сегодня в Украине будет жаркая погода, но не обойдется без дождей
Женщина и собачка в парке во время жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, в понедельник 14 июля, будет облачной, но ожидается страшная жара, однако не обойдется без дождей с грозами. Температура воздуха максимально достигнет +37 °С в некоторых регионах нашего государства.

Об этом сообщили пресс-служба Укргидрометцентра и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 14 июля

По данным метеорологов Укргидрометцентра, сегодня на западе и местами на Житомирщине будут кратковременные дожди. Также следует принимать во внимание возможность грозы и шквального ветра 15-20 м/с.

А вот на всей остальной территории Украины осадков не будет, а ветер будет комфортным со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха на юге и востоке страны +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С. На остальной территории +26...+31 °С. В горах Карпат вполне комфортная дневная температура +18...+23 °С.

null
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

По информации Диденко, понедельник будет жарким. В южной части, в восточных областях, в большинстве центральных в течение дня максимальная температура воздуха составит +29...+34 °C.

В северной части Украины 14 июля будет в пределах +27...+30 °C. В западных областях завтра ожидается +25...+29 °C.

Наталка Диденко прогнозирует, что ближе к вечеру в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27...+29 °C.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Одессе в понедельник, 14 июля.

Также синоптики рассказали, чего в понедельник ожидать от погоды харьковчанам.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации