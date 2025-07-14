Сьогодні в Україні буде спекотна погода, але не обійдеться без дощів

Аномальна спека та дощі — прогноз погоди на сьогодні в Україні
Погода в Україні сьогодні, у понеділок 14 липня, буде хмарною, але очікується страшенна спека, проте не обійдеться без дощів з грозами. Температура повітря максимально сягне +37 °С в деяких регіонах нашої держави.
Про це повідомили пресслужба Укргідрометцентру та синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 14 липня
За даними метеорологів Укргідрометцентру, сьогодні на заході та місцями на Житомирщині будуть короткочасні дощі. Також слід брати до уваги можливість грози та шквального вітру 15-20 м/с.
А ось на всій іншій території України опадів не буде, а вітер буде комфортним зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря на півдні та сході країни +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С. На решті території +26...+31 °С. У горах Карпат цілком комфортна денна температура +18...+23 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
За інформацією Діденко, понеділок буде спекотним. У південній частині, у східних областях, у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34 °C.
У північній частині України 14 липня буде в межах +27...+30 °C. У західних областях завтра очікується +25...+29 °C.
Наталка Діденко прогнозує, що ближче до вечора у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Погода у Києві та області
У столиці та області сьогодні опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27...+29 °C.
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Одесі у понеділок, 14 липня.
Також синоптики розповіли, чого у понеділок очікувати від погоди харків'янам.
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