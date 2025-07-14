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Головна Метео Аномальна спека та дощі — прогноз погоди на сьогодні в Україні

Аномальна спека та дощі — прогноз погоди на сьогодні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 06:25
Сьогодні в Україні буде спекотна погода, але не обійдеться без дощів
Жінка та песик в парку під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, у понеділок 14 липня, буде хмарною, але очікується страшенна спека, проте не обійдеться без дощів з грозами. Температура повітря максимально сягне +37 °С в деяких регіонах нашої держави.

Про це повідомили пресслужба Укргідрометцентру та синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 14 липня

За даними метеорологів Укргідрометцентру, сьогодні на заході та місцями на Житомирщині будуть короткочасні дощі. Також слід брати до уваги можливість грози та шквального вітру 15-20 м/с.

А ось на всій іншій території України опадів не буде, а вітер буде комфортним зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря на півдні та сході країни +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С. На решті території +26...+31 °С. У горах Карпат цілком комфортна денна температура +18...+23 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За інформацією Діденко, понеділок буде спекотним. У південній частині, у східних областях, у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34 °C.

У північній частині України 14 липня буде в межах +27...+30 °C. У західних областях завтра очікується +25...+29 °C.

Наталка Діденко прогнозує, що ближче до вечора у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27...+29 °C.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Одесі у понеділок, 14 липня.

Також синоптики розповіли, чого у понеділок очікувати від погоди харків'янам.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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