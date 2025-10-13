Видео
Дата публикации 13 октября 2025 18:40
Какие профессии лучше выбирать Весам — астрологи обнародовали рейтинг
Женщина работает в офисе. Фото: Pexels

Люди, родившиеся с 24 сентября по 23 октября, принадлежат к знаку Зодиака Весы. Планеты-управители таких личностей — Венера и Сатурн. Это прирожденные лидеры, которые умеют управлять другими, при этом они постоянно ищут гармонию и баланс.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Профессии, которые раскроют потенциал Весов

Весы всегда и во всем стремятся к гармонии и равновесию. Однако именно поэтому они склонны долго колебаться — сомнения перевешивают то в одну, то в другую сторону. При этом результат, которого достигают представители этого знака Зодиака, того стоит. Весам бывает сложно принять правильное решение, поскольку они очень неуверенны в своем выборе.

При этом такие личности очень гармоничны и уравновешены. Весы не идут на конфликты, а решают все путем переговоров. Это просто прирожденные дипломаты, которым важно найти баланс и компромисс. Этот знак Зодиака находится в хороших отношениях буквально со всеми, он способен видеть в людях прекрасное. К тому же такие личности обладают творческими способностями и креативом.

Які професії найкраще підходять Терезам
Женщина работает адвокатом. Фото: Pexels

Лучше всего Весам подходит такая работа:

  • независимый эксперт;
  • адвокат;
  • судья;
  • визажист;
  • соцработник;
  • дизайнер;
  • советник;
  • художник-оформитель;
  • кадровик;
  • юрист;
  • модельер.

Именно эти профессии позволят Весам раскрыться на полную и достичь успеха. Этому знаку Зодиака важно, чтобы работа, которую он выбирает, приносила пользу и позволяла общаться с людьми, налаживать отношения и проявлять креатив.

Напомним, ранее мы писали о том, какая профессия лучше всего подходит Стрельцам. Такие люди обожают приключения и новые впечатления.

Также мы рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака постоянно меняется настроение. Эти личности слишком эмоциональны.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
