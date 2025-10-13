Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Професії, що розкриють потенціал Терезів — яку сферу їм обрати

Професії, що розкриють потенціал Терезів — яку сферу їм обрати

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:40
Які професії краще обирати Терезам — астрологи оприлюднили рейтинг
Жінка працює в офісі. Фото: Pexels

Люди, що народились з 24 вересня до 23 жовтня, належать до знаку Зодіаку Терези. Планети-управителі таких особистостей — Венера і Сатурн. Це природжені лідери, які вміють управляти іншими, при цьому вони постійно шукають гармонію та баланс.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Професії, що розкриють потенціал Терезів

Терези завжди та у всьому прагнуть до гармонії й рівноваги. Однак саме через це вони схильні довго вагатися — сумніви переважують то в один, то в інший бік. При цьому результат, якого досягають представники цього знака Зодіаку, того вартий. Терезам буває складно ухвалити правильне рішення, оскільки вони дуже невпевнені в своєму виборі.

При цьому такі особистості дуже гармонійні та врівноважені. Терези не йдуть на конфлікти, а вирішують все шляхом переговорів. Це просто природжені дипломати, яким важливо знайти баланс і компроміс. Цей знак Зодіаку перебуває в хороших стосунках буквально з усіма, він здатен бачити в людях прекрасне. До того ж такі особистості мають творчі здібності та креатив.

Які професії найкраще підходять Терезам
Жінка працює адвокатом. Фото: Pexels

Найкраще Терезам підходить така робота:

  • незалежний експерт;
  • адвокат;
  • суддя;
  • візажист;
  • соцпрацівник;
  • дизайнер;
  • радник;
  • художник-оформлювач;
  • кадровик;
  • юрист;
  • модельєр.

Саме ці професії дозволять Терезам розкритися на повну та досягнути успіху. Цьому знаку Зодіаку важливо, аби робота, яку він обирає, приносила користь та давала змогу спілкуватись з людьми, налагоджувати відносини й проявляти креатив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка професія найкраще підходить Стрільцям. Такі люди обожнюють пригоди й нові враження.

Також ми розповідали про те, в кого зі знаків Зодіаку постійно змінюється настрій. Ці особистості занадто емоційні.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти Терези
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації