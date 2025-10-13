Які професії краще обирати Терезам — астрологи оприлюднили рейтинг

Жінка працює в офісі. Фото: Pexels

Люди, що народились з 24 вересня до 23 жовтня, належать до знаку Зодіаку Терези. Планети-управителі таких особистостей — Венера і Сатурн. Це природжені лідери, які вміють управляти іншими, при цьому вони постійно шукають гармонію та баланс.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Професії, що розкриють потенціал Терезів

Терези завжди та у всьому прагнуть до гармонії й рівноваги. Однак саме через це вони схильні довго вагатися — сумніви переважують то в один, то в інший бік. При цьому результат, якого досягають представники цього знака Зодіаку, того вартий. Терезам буває складно ухвалити правильне рішення, оскільки вони дуже невпевнені в своєму виборі.

При цьому такі особистості дуже гармонійні та врівноважені. Терези не йдуть на конфлікти, а вирішують все шляхом переговорів. Це просто природжені дипломати, яким важливо знайти баланс і компроміс. Цей знак Зодіаку перебуває в хороших стосунках буквально з усіма, він здатен бачити в людях прекрасне. До того ж такі особистості мають творчі здібності та креатив.

Жінка працює адвокатом. Фото: Pexels

Найкраще Терезам підходить така робота:

незалежний експерт;

адвокат;

суддя;

візажист;

соцпрацівник;

дизайнер;

радник;

художник-оформлювач;

кадровик;

юрист;

модельєр.

Саме ці професії дозволять Терезам розкритися на повну та досягнути успіху. Цьому знаку Зодіаку важливо, аби робота, яку він обирає, приносила користь та давала змогу спілкуватись з людьми, налагоджувати відносини й проявляти креатив.

