Место силы по дате рождения — узнайте, где найти энергию и вдохновение

Девушка на побережье реки. Фото: Pexels

Место силы поможет восстановить энергию и наполниться вдохновением. Это пространство, где можно лучше понять себя и услышать внутренний голос. Найти место, которое больше всего будет подходить именно вам, поможет дата рождения.

Об этом пишет ТСН.

Ваше место силы по дате рождения

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Вас будут вдохновлять места символического подъема. Например, черпайте заряд энергии в горах, возле горных вершин. Также ценными для вас являются знакомые пространства с детства.

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа

Вам нужна вода, чтобы очиститься. Ищите место силы вблизи моря, озера или реки. Это поможет избавиться от внутренних страхов, тревог и проблем.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа

Для вас важно движение. Ваше место силы — это пространство, которое постоянно меняется. Вдохновение удастся поймать в путешествиях, или, открывая для себя новые впечатления.

Девушка с чемоданом. Фото: Pexels

Рожденные 4, 13, 22, 31 числа

Вы найдете силы и вдохновение в природе. Место силы для вас — тишина леса или спокойные занятия йогой среди деревьев. Также любая домашняя рутина будет вас наполнять.

Рожденные 5, 14, 23 числа

Вам важно жить динамично. Ищите вдохновения на концертах в суетливом городе, оживленных разговорах и сильных эмоциях. Вам нужно быть в потоке людей.

Рожденные 6, 15, 24 числа

Восстанавливайтесь через эстетику и тактильные ощущения. Вам подойдут спа-процедуры или успокаивающий аромат соснового леса, чтобы восстановить энергетику. Для вас тело будет проводником в мир гармонии.

Девушка в лесу. Фото: Pexels

Рожденные 7, 16, 25 числа

Вам подходит тишина и уединение. Попробуйте медитации, ретриты, посещение храмов и монастырей. Здесь вам удастся вспомнить, кем вы есть на самом деле.

Рожденные 8, 17, 26 числа

Вас наполняет энергетика предков и корней. Ищите старые дома, тихие деревни или землю предков, чтобы черпать от них силу.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Страсть и драйв наполнят вас энергией. Ищите вдохновение в скорости, огне и путешествиях на грани. Попробуйте экстремальные виды спорта.

