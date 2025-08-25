Місце сили за датою народження — дізнайтесь, де знайти енергію й натхнення

Дівчина на узбережжі річки. Фото: Pexels

Місце сили допоможе відновити енергію та наповнитись натхненням. Це простір, де можна краще зрозуміти себе та почути внутрішній голос. Знайти місце, що найбільше буде підходити саме вам, допоможе дата народження.

Про це пише ТСН.

Ваше місце сили за датою народження

Народжені 1, 10, 19, 28 числа

Вас будуть надихати місця символічного підйому. Наприклад, черпайте заряд енергії в горах, біля гірських вершин. Також цінними для вас є знайомі простори з дитинства.

Народжені 2, 11, 20, 29 числа

Вам потрібна вода, аби очиститись. Шукайте місце сили поблизу моря, озера чи річки. Це допоможе позбутися внутрішніх страхів, тривог та проблем.

Народжені 3, 12, 21, 30 числа

Для вас важливий рух. Ваше місце сили — це простір, що постійно змінюється. Натхнення вдасться зловити у подорожах чи відкриваючи для себе нові враження.

Дівчина з валізою. Фото: Pexels

Народжені 4, 13, 22, 31 числа

Ви знайдете сили та натхнення у природі. Місце сили для вас — тиша лісу чи спокійні заняття йогою серед дерев. Також будь-яка домашня рутина буде вас наповнювати.

Народжені 5, 14, 23 числа

Вам важливо жити динамічно. Шукайте натхнення на концертах в метушливому місті, жвавих розмовах та сильних емоціях. Вам потрібно бути в потоці людей.

Народжені 6, 15, 24 числа

Відновлюйтесь через естетику та тактильні відчуття. Вам підійдуть спа-процедури чи заспокійливий аромат соснового лісу, аби відновити енергетику. Для вас тіло буде провідником у світ гармонії.

Дівчина в лісі. Фото: Pexels

Народжені 7, 16, 25 числа

Вам підходить тиша та усамітнення. Спробуйте медитації, ретрити, відвідування храмів та монастирів. Тут вам вдасться згадати, ким ви є насправді.

Народжені 8, 17, 26 числа

Вас наповнює енергетика предків та коріння. Шукайте старі будинки, тихі села чи землю пращурів, аби черпати від них силу.

Народжені 9, 18, 27 числа

Пристрасть та драйв наповнять вас енергією. Шукайте натхнення у швидкості, вогні та подорожах на межі. Спробуйте екстремальні види спорту.

