Когда рождаются склонные к алкоголизму люди — самые распространенные даты

Некоторым людям лучше избегать алкоголя, ведь они склонны быть зависимыми от него. Нумерологи отмечают, что речь идет о личностях, родившихся в некоторые даты. Именно они чаще всего страдают из-за алкоголизма. К тому же спиртное притягивает в жизнь этих людей проблемы и становится первопричиной всех бед. Такие личности не станут счастливыми, пока не избавятся от этой пагубной зависимости.

Когда рождаются склонные к алкоголизму люди

Как отмечают нумерологи, алкоголя стоит остерегаться тем, у которых число дня рождения в сумме составляет четверку. То есть речь идет о тех, кто родился 4, 13, 22 и 31 числа. Этих людей ждут серьезные проблемы, если они решат увлечься алкоголем. Для них такие напитки становятся катализатором негативных событий в жизни.

Это же касается людей, родившихся 7, 16 и 25 числа. Они не просто склонны к алкоголизму, а через спиртное могут терять связь с реальностью. Алкоголь погружает таких личностей в мир иллюзий, что может привести к серьезным проблемам с психологическим здоровьем.

Кроме того, склонны к алкоголизму и люди, родившиеся 8, 17 и 26 числа. Их жизненная миссия заключается в достижении гармонии между материальным и духовным, а алкоголь полностью препятствует этому процессу. Им стоит отказаться от спиртного, пока не стало слишком поздно.

