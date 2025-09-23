Коли народжуються схильні до алкоголізму люди — найпоширеніші дати

Хлопці п'ють пиво. Фото: Pexels

Деяким людям краще уникати алкоголю, адже вони схильні бути залежними від нього. Нумерологи зазначають, що йдеться про особистостей, що народились у деякі дати. Саме вони найчастіше страждають через алкоголізм. До того ж спиртне притягує в життя цих людей негаразди та стає першопричиною усіх бід. Такі особистості не стануть щасливими, поки не позбудуться цієї згубної залежності.

Коли народжуються схильні до алкоголізму люди

Як зазначають нумерологи, алкоголю варто остерігатись тим, у яких число дня народження в сумі складає четвірку. Тобто йдеться про тих, хто народився 4, 13, 22 та 31 числа. На цих людей чекають серйозні негаразди, якщо вони вирішать захопитись алкоголем. Для них такі напої стають каталізатором негативних подій у житті.

Це ж саме стосується людей, що народились 7, 16 та 25 числа. Вони не просто схильні до алкоголізму, а через спиртне можуть втрачати зв'язок з реальністю. Алкоголь занурює таких особистостей у світ ілюзій, що може призвести до серйозних проблем з психологічним здоров'ям.

Крім того, схильні до алкоголізму й люди, що народились 8, 17 та 26 числа. Їхня життєва місія полягає у досягнення гармонії між матеріальним і духовним, а алкоголь повністю перешкоджає цьому процесу. Їм варто відмовитися від спиртного, поки не стало занадто пізно.

