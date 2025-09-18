В каком возрасте судьба каждому дает второй шанс — нумерологи ответили

Нумеролог делает личный прогноз. Фото: Freepik

Многие думают, что изменить судьбу невозможно, однако на самом деле это далеко не так. Нумерологи отмечают, что приходит время, когда она полностью перезагружается, и важно не пропустить этот момент.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

В каком возрасте судьба перезагружается

Нумерологи считают, что условно жизнь человека делится на две части: до 36-40 лет и после. Первая половина направлена на постоянное обучение и познание мира и себя. В это время человек приобретает ценный опыт. А вот после 40 лет личность становится по-настоящему зрелой и получает новое призвание — отдавать знания, делиться ими и передавать свои навыки другим.

Есть несколько важных периодов в жизни, когда все может измениться. В это время человек сталкивается с испытаниями, в которых важно проявить себя. Речь идет о таком возрасте:

18-19 лет;

27-28 лет;

45-46 лет;

56-57 лет;

75-76 лет.

Нумерологический расчет. Фото: Freepik

В эти периоды жизни человек должен пройти испытания и проявить больше доверия к партнеру или миру в целом. Он должен стать более осознанным и гибким.

При этом, существует и еще один период, важный для каждого человека — 35-40 лет. Это то самое время, когда нужно сделать самый главный переход в жизни. Судьба может круто повернуться в этот момент и не стоит противиться ей. Лучше доверьтесь Вселенной и смело идите в неизвестность. Именно в ней кроются новые возможности.

