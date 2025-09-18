Відео
Час для нового старту — в якому віці доля кардинально змінюється

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:40
В якому віці доля кожному дає другий шанс — нумерологи відповіли
Нумеролог робить особистий прогноз. Фото: Freepik

Багато хто думає, що змінити долю неможливо, однак насправді це далеко не так. Нумерологи зазначають, що приходить час, коли вона повністю перезавантажується, й важливо не пропустити цей момент.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

В якому віці доля перезавантажується

Нумерологи вважають, що умовно життя людини ділиться на дві частини: до 36-40 років та після. Перша половина спрямована на постійне навчання та пізнання світу й себе. В цей час людина здобуває цінний досвід. А от після 40 років особистість стає по-справжньому зрілою та отримує нове покликання — віддавати знання, ділитись ними та передавати свої навички іншим.

Є кілька важливих періодів в житті, коли все може змінитись. В цей час людина стикається з випробуваннями, в яких важливо проявити себе. Йдеться про такий вік:

  • 18-19 років;
  • 27-28 років;
  • 45-46 років;
  • 56-57 років;
  • 75-76 років.
В якому віці доля перезавантажується
Нумерологічний розрахунок. Фото: Freepik

У ці періоди життя людина повинна пройти випробування та проявити більше довіри до партнера чи світу загалом. Вона має стати більш усвідомленою та гнучкою.

При цьому, існує й ще один період, важливий для кожної людини — 35-40 років. Це той самий час, коли потрібно зробити найголовніший перехід у житті. Доля може круто повернутись в цей момент й не варто противитись їй. Краще довіртеся Всесвіту й сміливо йдіть у невідомість. Саме в ній криються нові можливості.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
