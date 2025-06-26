ЗОЖ не существует - почему здравый смысл важнее модных трендов

Здоровый образ жизни. Фото: коллаж Новости.LIVE

Сейчас о здоровом образе жизни (ЗОЖ) не говорит разве что немой — хотя и он, кажется, уже жестикулирует об этом. Все стремятся к ЗОЖ, будто это новая религия. А ведь еще совсем недавно мы жили абсолютно и кардинально нездорово — и ничего, как-то жили. Так кто же он такой — этот ваш ЗОЖ? И не перегибаем ли мы палку в попытке быть "правильными"?

Молочное не проклятие

В соцсетях я ежедневно вижу людей, которые призывают: "Встаньте лицом на север, прижмурьтесь левым глазом и откажитесь от молока — иначе вас проклянет молочный бог".

Успокойтесь. Если после молочного у вас вздутие, тошнота или диарея — вы и так не злоупотребляете. Но всем остальным — молоко можно. В идеале — проверяйте информацию в нескольких источниках. А еще лучше — спросите у врача. Отказ от молочного — не признак ЗОЖ.

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Скот не равен здоровью

Эксперты из инстаграма обещают: сбросишь 10 кг — станешь здоровым. Но худоба — не гарантия хорошего самочувствия. И наоборот — лишний вес может быть симптомом длительного стресса, а не отсутствия силы воли.

Так, научно доказано: большинство людей с избыточным весом без гормональных нарушений — имеют психологические проблемы. Ни одна "фигура в стиле ЗОЖ" не решит это автоматически. Поэтому стоит лечить не тело — а причину.

Вегетарианство не автоматически очищает карму

Есть вегетарианцы, которые не едят мясо — но пьют алкоголь, курят и заливают по 15 чашек кофе в день. После этого одна йога — и они советуют: "переходите на ЗОЖ". Но отказ от мяса — не синоним здоровья. Тем более что мясо тоже имеет много полезных свойств (но сейчас не о нем).



Профспорт ≠ здоровье

Да, спорт — это круто. Но профессиональный спорт — не про здоровье. Половина спортсменов с большим опытом в старшем возрасте имеют инвалидность или хронические боли. По данным исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine, профессиональные атлеты имеют повышенный риск остеоартрита, хронической боли и долговременных ограничений в движении.

Любая тренировка, после которой нет радости и сил — это не про ЗОЖ. Но мы привыкли, что 14 часов тренировок в неделю плюс 700 тысяч шагов и дыхательная практика — это "здоровый образ жизни". На самом деле — это истощение.

ЗОЖ — это не чиа на завтрак

Никотин — опасен. Безопасной дозы алкоголя не существует. Наркотики — убивают (кроме, возможно, семян подсолнечника, это еще туда-сюда). Курение является основной причиной около 85-90 % случаев рака легких. Кроме того, табак значительно повышает риск рака пищевода и желудка — по данным современных мета-анализов, курильщики имеют на 50 % более высокий риск развития желудочной онкологии по сравнению с теми, кто не курит.

Но писать об этом не модно. Потому что все и так знают. Зато как начать "жить здорово", едя чиа-семена каждый день, — целый тренд.



2 литра воды не всем подходят



Пить 2 литра воды — не универсальный совет. Каждый организм имеет свою норму. Ориентируйтесь на жажду, цвет мочи и не забывайте: жидкость — это не только вода, но и суп, овощи, фрукты, кофе. Данные из National Academies of Sciences подтверждают: нормы жидкости зависят от климата, физической активности, состояния здоровья и даже рациона. Главное — гибкость, а не фанатизм.



БАДы - это не икона ЗОЖ



Саплементы, БАДы, витаминки на все случаи жизни: для печени, для волос, для детокса. Но с каждым годом в мире растет количество случаев токсических гепатитов — именно из-за чрезмерного увлечения БАДами. Например, в США около 20% случаев токсических поражений печени связаны с диетическими добавками.

Если появится добавка "от сглаза" — ее тоже начнут пить.

Лучший БАД — это еда. Если питание сбалансировано, большинство анализов будут в норме. И только после 3 месяцев полноценного рациона можно проверять, что именно в дефиците. Все остальное — маркетинг. И нагрузка на печень.

ЗОЖа не существует. Есть здравый смысл

Мне кажется, ЗОЖа как идеологии не существует. Есть лишь набор привычек, которые либо улучшают, либо ухудшают наше самочувствие. Есть простые вещи, которые подходят именно вам. И есть крайности, которые точно не сделают вас здоровым. В поведенческой медицине это называют эффектом накопления: даже небольшие изменения в разных сферах (сон, движение, еда, стресс) в совокупности имеют больший эффект, чем одна радикальная трансформация. Это и есть настоящий ЗОЖ — гибкий, умный, человечный.

Единственное, что действительно можно назвать ЗОЖ-ным — это профилактика. Регулярные осмотры у врачей, которые подтверждают, что вы заботитесь о своем организме - вот это настоящий уход за собой.