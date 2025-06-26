ЗСЖ не існує — чому здоровий глузд важливіший за модні тренди

Здоровий спосіб життя. Фото: колаж Новини.LIVE

Зараз про здоровий спосіб життя (ЗСЖ) не говорить хіба що німий — хоча й він, здається, вже жестикулирує про це. Всі прагнуть до ЗСЖ, ніби це нова релігія. Але ж іще зовсім нещодавно ми жили абсолютно і кардинально нездорово — і нічого, якось жили. То хто ж він такий — цей ваш ЗСЖ? І чи не перегинаємо ми палицю у спробі бути "правильними"?

Молочне не прокляття

У соцмережах я щодня бачу людей, які закликають: "Встаньте обличчям на північ, прижмуртесь лівим оком і відмовтесь від молока — інакше вас прокляне молочний бог".

Заспокойтесь. Якщо після молочного у вас здуття, нудота чи діарея — ви і так не зловживаєте. Але всім іншим — молоко можна. В ідеалі — перевіряйте інформацію в кількох джерелах. А ще краще — запитайте у лікаря. Відмова від молочного — не ознака ЗСЖ.

Реклама

Читайте також:

Худоба не дорівнює здоровʼю

Експерти з інстаграму обіцяють: скинеш 10 кг — станеш здоровим. Але худоба — не гарантія гарного самопочуття. І навпаки — зайва вага може бути симптомом тривалого стресу, а не відсутності сили волі.

Так, науково доведено: більшість людей із надмірною вагою без гормональних порушень — мають психологічні проблеми. Жодна "фігура в стилі ЗСЖ" не вирішить це автоматично. Тому варто лікувати не тіло — а причину.

Вегетаріанство не автоматично очищує карму

Є вегетаріанці, які не їдять мʼяса — але пʼють алкоголь, курять і заливають по 15 чашок кави на день. Після цього одна йога — і вони радять: "переходьте на ЗСЖ". Але відмова від мʼяса — не синонім здоровʼя. Тим паче, що мʼясо теж має багато корисних властивостей (але зараз не про нього).



Профспорт ≠ здоровʼя

Так, спорт — це круто. Але професійний спорт — не про здоровʼя. Половина спортсменів із великим досвідом у старшому віці мають інвалідність або хронічні болі. За даними дослідження, опублікованого в British Journal of Sports Medicine, професійні атлети мають підвищений ризик остеоартриту, хронічного болю та довготривалих обмежень у русі.

Будь-яке тренування, після якого немає радості й сил — це не про ЗСЖ. Але ми звикли, що 14 годин тренувань на тиждень плюс 700 тисяч кроків і дихальна практика — це "здоровий спосіб життя". Насправді — це виснаження.

ЗСЖ — це не чіа на сніданок

Нікотин — небезпечний. Безпечної дози алкоголю не існує. Наркотики — убивають (крім, можливо, насіння соняшника, це ще туди-сюди). Куріння є основною причиною близько 85–90 % випадків раку легень. Крім того, тютюн значно підвищує ризик раку стравоходу та шлунка — за даними сучасних мета-аналізів, курці мають на 50 % вищий ризик розвитку шлункової онкології порівняно з тими, хто не курить.

Але писати про це не модно. Бо всі і так знають. Зате як почати "жити здорово", ївши чіа-насіння щодня, — цілий тренд.



2 літри води не всім підходять



Пити 2 літри води — не універсальна порада. Кожен організм має свою норму. Орієнтуйтесь на спрагу, колір сечі та не забувайте: рідина — це не лише вода, а й суп, овочі, фрукти, кава. Дані з National Academies of Sciences підтверджують: норми рідини залежать від клімату, фізичної активності, стану здоров’я і навіть раціону. Головне — гнучкість, а не фанатизм.



БАДи — це не ікона ЗСЖ



Саплементи, БАДи, вітамінки на всі випадки життя: для печінки, для волосся, для детоксу. Але з кожним роком у світі зростає кількість випадків токсичних гепатитів — саме через надмірне захоплення БАДами. Наприклад, в США близько 20% випадків токсичних уражень печінки пов’язані з дієтичними добавками.

Якщо зʼявиться добавка "від пристріту" — її теж почнуть пити.

Найкращий БАД — це їжа. Якщо харчування збалансоване, більшість аналізів будуть в нормі. І тільки після 3 місяців повноцінного раціону можна перевіряти, що саме в дефіциті. Усе інше — маркетинг. І навантаження на печінку.

ЗСЖу не існує. Є здоровий глузд

Мені здається, ЗСЖу як ідеології не існує. Є лише набір звичок, які або покращують, або погіршують наше самопочуття. Є прості речі, які підходять саме вам. І є крайнощі, які точно не зроблять вас здоровим. У поведінковій медицині це називають ефектом накопичення: навіть невеликі зміни в різних сферах (сон, рух, їжа, стрес) у сукупності мають більший ефект, ніж одна радикальна трансформація. Це й є справжній ЗСЖ — гнучкий, розумний, людяний.

Єдине, що дійсно можна назвати ЗСЖ-ним — це профілактика. Регулярні огляди у лікарів, які підтверджують, що ви дбаєте про свій організм — ось це справжній догляд за собою.