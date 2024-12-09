В Минобразования сделали заявление о сокращении медицинских ВУЗов

Студенты медицинского университета. Фото: dnmu.edu.ua

Заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий сделал заявление об уменьшении количества медицинских высших учебных заведений. По его словам, модель мединститута или медфакультета в классическом вузе является более конкурентной.

Об этом Михаил Винницкий сказал в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам".

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Винницкий считает, что студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических университетах, а после этого учиться на мощных медицинских факультетах. По его словам, в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине их 15.

"У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы придем эволюционным способом", — сказал заместитель министра.

Он говорит, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако подчеркнул, что специализированные медицинские учреждения высшего образования — это советский рудимент.

"Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться из большого выбора предметов, которые может предоставить классический университет. А тогда дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться", — добавил Винницкий.

Напомним, в Минобразования считают, что стране необходимо пересмотреть подход к определению стоимости обучения в высших учебных заведениях.

Также народный депутат Руслан Горбенко заявил, что правоохранители могут обнаружить свидетельства коррупционных действий среди ректоров университетов.