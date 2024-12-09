Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Уменьшение числа медицинских ВУЗов— Винницкий сделал заявление arrow

Уменьшение числа медицинских ВУЗов— Винницкий сделал заявление

9 декабря 2024 14:00
Андрей Плахонин - Редактор
В Минобразования сделали заявление о сокращении медицинских ВУЗов
Студенты медицинского университета. Фото: dnmu.edu.ua
Андрей Плахонин - Редактор

Заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий сделал заявление об уменьшении количества медицинских высших учебных заведений. По его словам, модель мединститута или медфакультета в классическом вузе является более конкурентной.

Об этом Михаил Винницкий сказал в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам".

Читайте также:

Сокращение медицинских ВУЗов

Винницкий считает, что студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических университетах, а после этого учиться на мощных медицинских факультетах. По его словам, в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине их 15. 

"У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы придем эволюционным способом", — сказал заместитель министра.

Он говорит, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако подчеркнул, что специализированные медицинские учреждения высшего образования — это советский рудимент.

"Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться из большого выбора предметов, которые может предоставить классический университет. А тогда дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться", — добавил Винницкий.

Напомним, в Минобразования считают, что стране необходимо пересмотреть подход к определению стоимости обучения в высших учебных заведениях.

Также народный депутат Руслан Горбенко заявил, что правоохранители могут обнаружить свидетельства коррупционных действий среди ректоров университетов. 

образование студенты медики Украина медицина Минобразования

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:33 Олимпийские призеры и военные снялись в особенной фотосессии

15:29 "Паутина" против дронов — волонтеры помогли пограничникам

15:20 В Грузии украсили елку флагами и фото раненых — детали

15:11 Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых

15:03 Чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:00 В Турции произошла авиакатастрофа с военными — есть погибшие

14:56 Совет ЕС одобрил 4,2 млрд евро макрофина для Украины — детали

14:45 Погода значительно испортится — прогноз на завтра от Диденко

14:39 Зеленский назвал угрозу "паузы" в войне без вступления в НАТО

14:31 Из Одесчины в Молдову зеленым коридором — мефедрон и PVP

15:33 Олимпийские призеры и военные снялись в особенной фотосессии

15:29 "Паутина" против дронов — волонтеры помогли пограничникам

15:20 В Грузии украсили елку флагами и фото раненых — детали

15:11 Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых

15:03 Чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:00 В Турции произошла авиакатастрофа с военными — есть погибшие

14:56 Совет ЕС одобрил 4,2 млрд евро макрофина для Украины — детали

14:45 Погода значительно испортится — прогноз на завтра от Диденко

14:39 Зеленский назвал угрозу "паузы" в войне без вступления в НАТО

14:31 Из Одесчины в Молдову зеленым коридором — мефедрон и PVP

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату