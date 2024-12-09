У Міносвіти зробили заяву про скорочення медичних ЗВО

Студенти медичного університету. Фото: dnmu.edu.ua

Заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький зробив заяву про зменшення кількості медичних закладів вищої освіти. За його словами, модель медінституту або медфакультету в класичному виші є більш конкурентною.

Про це Михайло Винницький сказав в ефірі вебінару "МедОсвіта: Шлях до змін".

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Винницький вважає, що студенти медичних спеціальностей повинні отримувати базову вищу освіту в класичних університетах, а після цього навчатися на потужних медичних факультетах. За його словами, в Європі є лише чотири медичні університети, а в Україні їх 15.

"В нас немає якихось короткострокових планів стосовно того, що заклади медичної освіти мають раптово стати частиною якихось класичних університетів. Ми дійдемо еволюційним способом", — сказав заступник міністра.

Він каже, що таку ідею не будуть впроваджувати силою найближчим часом. Однак наголосив, що спеціалізовані медичні заклади вищої освіти — це радянський рудимент.

"Нам було б корисніше для якості, щоб ми мали потужні медичні факультети в межах класичних університетів. Це тому, що 18-20-літня молода людина може більше скористатись з великого вибору предметів, які може надати класичний університет. А тоді далі звужувати свою діяльність в медичному факультеті і практично навчатися", — додав Винницький.

Нагадаємо, у Міносвіти вважають, що країні необхідно переглянути підхід до визначення вартості навчання у вищих навчальних закладах.

Також народний депутат Руслан Горбенко заявив, що правоохоронці можуть виявити свідчення корупційних дій серед ректорів університетів.