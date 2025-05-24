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Ей 44. Утром — тошнота, давление в груди, слабость. Собрала ребенка в школу, сделала кофе, отправилась на работу. Где-то к обеду боль не проходила, становилось хуже. Хорошо, что вызвала скорую. Диагноз — инфаркт. Такой, который требует немедленной госпитализации и реанимации.

Симптомы инфаркта у женщин часто такие же, как у мужчин: боль в груди, одышка, потливость, тошнота. Но женщины могут интерпретировать их по-другому — как усталость, стресс или проблемы с желудком. Из-за этого опасность не распознают — и действуют слишком поздно.

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В чем особенность женского сердца

Кардиология долгое время базировалась на исследованиях, охватывающих преимущественно мужчин. Но сердце женщины имеет свои нюансы. Гормональная перестройка, менопауза, возраст, образ жизни — все это влияет на риски. Симптомы инфаркта у женщин могут быть такими же, как у мужчин: боль в груди, одышка, потливость, тошнота. Но женщины чаще интерпретируют их как нечто другое — усталость, стресс или гормональные изменения. Из-за этого часто теряется время.

Статистика: сердечная угроза для женщин

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности среди женщин в мире. В Украине ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 300 тысяч человек, и большинство — это женщины. Согласно данным НАН Украины, смертность от сердечно-сосудистых причин среди женщин выше, чем от всех онкопатологий вместе взятых. Однако до сих пор бытует представление, что инфаркты — это "мужская болезнь". И именно это заблуждение стоит жизни.

Симптомы инфаркта у женщин — неочевидные и послеменопаузные риски

Хотя симптомы инфаркта у женщин часто те же, что и у мужчин, они чаще описываются как "атипичные" — к такому выводу пришли авторы исследования о гендерных различиях в клинической картине сердечных заболеваний. Например, женщины реже сообщают о классической боли в груди, зато указывают на тошноту, усталость или одышку — из-за чего эти симптомы могут не вызывать настороженности у медиков.

У женщин с симптомами инфаркта, сопровождающимися стрессом или тревогой, врачи чаще склонны искать психоэмоциональные причины вместо сердечной патологии. Как показывает исследование в журнале Heart & Lung, клиницисты чаще отдают предпочтение диагнозам, не связанным с сердцем, когда женщина сообщает о таких жалобах на фоне эмоционального напряжения — даже если клиническая картина соответствует инфаркту. Это создает дополнительную задержку в диагностике и лечении.

В одном из исследований медики также обнаруживали меньшую уверенность в диагнозе ишемической болезни сердца у женщин среднего возраста, а взамен чаще подозревали панические атаки или желудочные расстройства. Клинические эксперименты со студентами-медиками демонстрировали, что женщин с подозрением на инфаркт реже направляли к кардиологу, если симптомы сопровождаются упоминаниями о стрессе.

Дополнительную опасность создает и то, что сами женщины часто недооценивают свой риск. Их представление о сердечно-сосудистых болезнях формируют не только личный опыт, но и влияние медиа, культурные нарративы и гендерные роли. Часто инфаркт воспринимается как "мужская болезнь", а тревожные сигналы — как нечто обыденное. Как показывает исследование, для эффективной профилактики важно не только действовать на основе симптомов, но и работать с глубинными убеждениями женщин относительно собственного здоровья.

Особенно уязвимы женщины в сельских районах. Они часто игнорируют симптомы или откладывают помощь из-за отсутствия транспорта, страха расходов или желания не создавать "неудобств" для близких. И хотя данные, из которых сделан этот вывод, были собраны в США, мы легко можем перенести этот опыт в нашу географию.

Если лечение начинается вовремя, результаты у женщин могут быть не хуже, а иногда даже лучше, чем у мужчин. Именно раннее вмешательство, а не пол, определяет успех лечения. Поэтому главное — вовремя распознать и вовремя действовать. И медики, и сами женщины должны слышать тихие сигналы сердца, даже если они не звучат четко "по учебнику".

Почему женщины откладывают диагностику

Женщины часто откладывают обращение за помощью. Потому что привыкли "терпеть", не беспокоить других, заниматься семьей. В моей практике многие объясняют тревожные симптомы стрессом, гормонами или переутомлением. А некоторые боятся "казаться слабой". К этому добавляется и медицинская невнимательность: у женщины 40+ с тошнотой не всегда подозревают инфаркт.

Как не пропустить сигналы сердца

Поэтому я всегда говорю: не проходящая усталость; боль в плечах или спине; внезапная одышка — это всё может быть сердце. Не ищите оправданий. Доверьтесь телу. И идите проверить.

У женщин действительно могут быть те же симптомы, что и у мужчин — но часто они менее интенсивны или не воспринимаются как сердечные. После менопаузы риски инфарктов у мужчин и женщин почти сравниваются. Именно поэтому в этот период важно регулярно проверять давление, уровень холестерина и глюкозы, а также — корректировать образ жизни. Отказ от курения, нормализация веса, сбалансированное питание и движение — лучшая профилактика.

Но сердечно-сосудистые события случаются и у младших. Если у близких родственников были инфаркты до 50 — это повод пройти кардиологический осмотр. Любая сжимающая боль в груди, особенно при нагрузке — причина обратиться к врачу.

Вспоминаю пациентку 42 лет. Курила. Почувствовала сильную боль за грудиной, которая не проходила более 30 минут. Вызвала скорую. Диагноз — острый инфаркт. Коронарография выявила спонтанную диссекцию коронарной артерии — одну из причин инфаркта именно у молодых женщин. Ее спасло то, что она не проигнорировала боль.

Профилактика сердечно-сосудистых болезней у женщин

Профилактика — похожа на мужскую, но с поправкой на возраст и гормональные изменения. После 40 — обследование раз в год: давление, липиды, ЭКГ. Мы все устали. Но бремя инфаркта — тяжелее своевременной диагностики.

Стоит:

— регулярно измерять давление (особенно если бывает более 135/85),

— контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови,

— не игнорировать даже "незначительную" усталость или изменения настроения,

— следить за весом и активностью,

— не курить и не мириться со стрессом как с нормой.

Женское сердце требует внимания

Женское сердце не слабее. Оно просто работает иначе. И часто — тише. Именно поэтому оно требует большего внимания.

Сердечно-сосудистые заболевания — это не "старость" и не "мужская болезнь". Это часть женской реальности. Поэтому пусть проверка сердца станет такой же привычкой, как визит к гинекологу или маммография. Это профилактика не просто болезни. Это — сохранение жизни.

И главное: если чувствуете усталость, одышку, боль в груди или спине — не медлите. Это могут быть первые симптомы инфаркта у женщин.