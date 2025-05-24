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Їй 44. Зранку — нудота, тиск у грудях, слабкість. Зібрала дитину до школи, зробила каву, вирушила на роботу. Десь біля обіду біль не минав, ставало гірше. Добре, що викликала швидку. Діагноз — інфаркт. Такий, що вимагає негайної госпіталізації й реанімації.

Симптоми інфаркту у жінок часто такі самі, як у чоловіків: біль у грудях, задишка, пітливість, нудота. Але жінки можуть інтерпретувати їх по-іншому — як втому, стрес або проблеми зі шлунком. Через це небезпеку не розпізнають — і діють запізно.

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У чому особливість жіночого серця

Кардіологія довгий час базувалася на дослідженнях, що охоплювали переважно чоловіків. Але серце жінки має свої нюанси. Гормональна перебудова, менопауза, вік, спосіб життя — усе це впливає на ризики. Симптоми інфаркту у жінок можуть бути такими ж, як у чоловіків: біль у грудях, задишка, пітливість, нудота. Та жінки частіше інтерпретують їх як щось інше — втому, стрес або гормональні зміни. Через це часто втрачається час.

Статистика: серцева загроза для жінок

За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смертності серед жінок у світі. В Україні щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 300 тисяч людей, і більшість — це жінки. Згідно з даними НАН України, смертність від серцево-судинних причин серед жінок вища, ніж від усіх онкопатологій разом. Проте досі побутує уявлення, що інфаркти — це "чоловіча хвороба". І саме ця помилка вартує життя.

Симптоми інфаркту у жінок — неочевидні та післяменопаузні ризики

Хоча симптоми інфаркту у жінок часто ті самі, що й у чоловіків, вони частіше описуються як "атипові" — до такого висновку прийшли автори дослідження про гендерні відмінності в клінічній картині серцевих захворювань. Наприклад, жінки рідше повідомляють про класичний біль у грудях, натомість вказують на нудоту, втому або задишку — через що ці симптоми можуть не викликати настороженості у медиків.

У жінок із симптомами інфаркту, що супроводжуються стресом або тривогою, лікарі частіше схильні шукати психоемоційні причини замість серцевої патології. Як показує дослідження в журналі Heart & Lung, клініцисти частіше віддають перевагу діагнозам, не пов’язаним із серцем, коли жінка повідомляє про такі скарги на фоні емоційного напруження — навіть якщо клінічна картина відповідає інфаркту. Це створює додаткову затримку в діагностиці та лікуванні.

В одному з досліджень медики також виявляли меншу впевненість у діагнозі ішемічної хвороби серця у жінок середнього віку, а натомість частіше підозрювали панічні атаки або шлункові розлади. Клінічні експерименти із студентами-медиками демонстрували, що жінок із підозрою на інфаркт рідше направляли до кардіолога, якщо симптоми супроводжуються згадками про стрес.

Додаткову небезпеку створює й те, що самі жінки часто недооцінюють свій ризик. Їхнє уявлення про серцево-судинні хвороби формують не лише особистий досвід, а й вплив медіа, культурні наративи та гендерні ролі. Часто інфаркт сприймається як "чоловіча хвороба", а тривожні сигнали — як щось буденне. Як показує дослідження, для ефективної профілактики важливо не лише діяти на основі симптомів, а й працювати із глибинними переконаннями жінок щодо власного здоровʼя.

Особливо вразливі жінки в сільських районах. Вони часто ігнорують симптоми або відкладають допомогу через відсутність транспорту, страх витрат чи бажання не створювати "незручностей" для близьких. І хоча дані, з яких зроблено цей висновок, були зібрані в США, ми легко можемо перенести цей досвід у нашу географію.

Якщо лікування починається вчасно, результати в жінок можуть бути не гірші, а подекуди навіть кращі, ніж у чоловіків. Саме раннє втручання, а не стать, визначає успіх лікування. Тож головне — вчасно розпізнати і вчасно діяти. І медики, і самі жінки мають чути тихі сигнали серця, навіть якщо вони не звучать чітко "по підручнику".

Чому жінки відкладають діагностику

Жінки часто відкладають звернення по допомогу. Бо звикли "терпіти", не турбувати інших, займатися родиною. У моїй практиці багато хто пояснює тривожні симптоми стресом, гормонами або перевтомою. А дехто боїться "здаватися слабкою". До цього додається й медична неуважність: у жінки 40+ із нудотою не завжди підозрюють інфаркт.

Як не пропустити сигналів серця

Тому я завжди кажу: втома, що не минає; біль у плечах або спині; раптова задишка — це все може бути серце. Не шукайте виправдань. Довіртеся тілу. І йдіть перевірити.

У жінок справді можуть бути ті самі симптоми, що й у чоловіків — але часто вони менш інтенсивні або не сприймаються як серцеві. Після менопаузи ризики інфарктів у чоловіків і жінок майже зрівнюються. Саме тому у цей період важливо регулярно перевіряти тиск, рівень холестерину та глюкози, а також — коригувати спосіб життя. Відмова від куріння, нормалізація ваги, збалансоване харчування й рух — найкраща профілактика.

Але серцево-судинні події трапляються й у молодших. Якщо у близьких родичів були інфаркти до 50 — це привід пройти кардіологічний огляд. Будь-який стискаючий біль у грудях, особливо при навантаженні — причина звернутись до лікаря.

Згадую пацієнтку 42 років. Курила. Відчула сильний біль за грудиною, який не минав понад 30 хвилин. Викликала швидку. Діагноз — гострий інфаркт. Коронарографія виявила спонтанну дисекцію коронарної артерії — одну з причин інфаркту саме в молодих жінок. Її врятувало те, що вона не проігнорувала біль.

Профілактика серцево-судинних хвороб у жінок

Профілактика — схожа на чоловічу, але з поправкою на вік і гормональні зміни. Після 40 — обстеження раз на рік: тиск, ліпіди, ЕКГ. Ми всі втомлені. Але тягар інфаркту — важчий за вчасну діагностику.

Варто:

– регулярно вимірювати тиск (особливо якщо буває понад 135/85),

– контролювати рівень холестерину і глюкози в крові,

– не ігнорувати навіть "незначну" втому або зміни настрою,

– слідкувати за вагою й активністю,

– не палити і не миритися зі стресом як із нормою.

Жіноче серце потребує уваги

Жіноче серце не слабше. Воно просто працює інакше. І часто — тихіше. Саме тому воно потребує більшої уваги.

Серцево-судинні захворювання — це не "старість" і не "мужська хвороба". Це частина жіночої реальності. Тож нехай перевірка серця стане такою ж звичкою, як візит до гінеколога чи мамографія. Це профілактика не просто хвороби. Це — збереження життя.

І головне: якщо відчуваєте втому, задишку, біль у грудях чи спині — не зволікайте. Це можуть бути перші симптоми інфаркту у жінок.