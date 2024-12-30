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Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа — чем они опасны

30 декабря 2024 13:43
Андрей Плахонин - Редактор
Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа, которые могут способствовать его передаче человеку
Женщина в маске. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Специалисты обнаружили генетические мутации птичьего гриппа, которые будут способствовать его проникновению в клетки верхних дыхательных путей человека. Это может упростить процесс заражения вирусом.

Об этом сообщает The New York Times.

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Мутации птичьего гриппа

В США обнаружили первый случай тяжелой формы птичьего гриппа у человека. Федеральные чиновники здравоохранения сообщили о "тревожных результатах" анализов. Обнаруженные мутации в генетических образцах вируса H5N1 теоретически могут облегчить его способность заражать людей.

Ученые отмечают, что, несмотря на обеспокоенность тяжелыми случаями инфицирования людей, новый отчет из США содержит несколько обнадеживающих выводов.

Во-первых, мутации, вероятно, возникли в организме пациента из-за адаптации вируса к человеческой среде, а также они не были обнаружены в образцах вируса от домашней птицы, которая послужила источником заражения.

"Это свидетельствует, что вирусы в природе еще не приобрели опасных мутаций. Однако каждый дополнительный случай заболевания человека дает H5N1 больше возможностей адаптироваться к людям, потенциально увеличивая его способность передаваться от человека к человеку", — говорится в статье NYT.

Авторы отмечают, что дополнительную опасность представляет продолжающийся сезон обычного гриппа.

Если человек одновременно заразится птичьим и сезонным гриппом, вирусы могут "обмениваться генами", что потенциально позволит птичьему быстрее передаваться между людьми, как это происходит с сезонным гриппом.

"Если все эти люди заражаются, это дает вирусу множество возможностей для лучшей адаптации. Это может действительно привести к инфицированию огромного количества людей", — отметила вирусолог Анджела Расмуссен из Университета Саскачевана в Канаде.

Кроме того, представитель Департамента здравоохранения отказалась отвечать на вопросы о состоянии пациента, в организме которого обнаружили мутации вируса.

В отчете о результатах исследования специалисты охарактеризовали мутации как "тревожные".

"Эти изменения будут вызывать еще большее беспокойство, если будут обнаружены у животных-хозяев или на ранних стадиях инфекции (например, в течение нескольких дней после появления симптомов), когда эти изменения с большей вероятностью могут способствовать распространению при близком контакте", — говорится в отчете

Департамент здравоохранения сообщил, что не обнаружено никаких доказательств распространения вируса от этого пациента к другим лицам. Мутации, обнаруженные в образцах, вероятно, недостаточны для того, чтобы вирус мог передаваться

Напомним, во Львовской области в одном из сел зафиксировано десять случаев вирусного гепатита А.

Также по меньшей мере 79 человек погибли от неизвестной болезни в Конго. Симптомы заболевания напоминают грипп, но последствия значительно тяжелее.

США болезнь мутации вирус заболевания генетика

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