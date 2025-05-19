Вирусные гепатиты — как их выявить

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Часто друзья обращаются с одинаковым вопросом. Мог ли я заразиться гепатитом? А если и так — как это проверить? Кто должен проходить тестирование, и как не пропустить момент, когда еще не поздно? Вирусные гепатиты — тема не только врачебных справочников, но и обычных разговоров. Потому что болезнь часто молчит годами, а действие нужно уже сегодня.

Вирусные гепатиты в Украине: цифры, которые не стоит игнорировать

Количество выявленных случаев гепатита растет. Но вместе с тревогой это дает надежду — диагностика становится лучше, а люди чаще проходят обследование.

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В 2022 году в Украине зарегистрировано 3 972 новых случая гепатита C. В 2024-м — уже более 8 тысяч. Это не означает, что вирус стал более агрессивным. Это означает: мы наконец научились его выявлять.

С гепатитом B — такая же тенденция. В 2023 году зафиксировано 759 случаев острой формы — на 46% больше, чем в 2022. Хронический гепатит B обнаружили у 1 391 человека. Это плюс 55% к предыдущему году.

За этими цифрами — реальные люди. Большинство из них не чувствовали ничего тревожного. Просто прошли тестирование.

Как не пропустить гепатит: симптомов может не быть

Гепатит C передается через кровь. Чаще всего — во время татуировок, пирсинга, стоматологических процедур или через необработанные инструменты. Иногда — даже при обычном визите к косметологу.

В 80% случаев болезнь не имеет признаков. Человек чувствует себя нормально. Но внутри продолжается повреждение печени. Симптомы появляются на поздних этапах — когда лечить труднее.

Современная терапия дает шанс полного выздоровления. Курс препаратов длится до 12 недель. Но для этого нужно знать диагноз. Потому что именно раннее выявление решает, каким будет сценарий развития событий.

Гепатит B — другая природа, тот же риск

Этот тип распространяется через кровь, половой контакт или от матери к ребенку. У многих взрослых иммунная система справляется самостоятельно. Но иногда вирус остается — и тогда развивается хроническое поражение печени.

Опасность в том, что и здесь симптомы могут отсутствовать. Хронический процесс протекает годами. А последствия — цирроз или рак — возникают внезапно.

Лучшая защита — прививки. Вакцина против гепатита B включена в календарь иммунизации. Однако не все взрослые знают, имеют ли иммунитет. Проверить это можно анализом на антитела. Если нужно — сделать ревакцинацию.

Как уберечься от гепатита: 6 шагов для профилактики

Пройти прививку. Вакцина от гепатита B — эффективная. От гепатита A — рекомендована путешествующим. От гепатита C вакцины пока нет. Соблюдатьгигиену. Мыть руки, избегать некачественной пищи и сомнительной воды — особенно во время путешествий. Выбирать проверенные заведения. Для медицинских и косметических процедур — только клиники, где инструменты стерилизуют. Защищать себя во время секса. Презервативы снижают риск инфицирования, особенно при случайных контактах. Избегать контактов с кровью. Не использовать чужие бритвы, шприцы, маникюрные принадлежности. Медикам — придерживаться стандартов безопасности. Тестироваться регулярно. Особенно если есть факторы риска — частые манипуляции, работа с кровью, сексуальные партнеры с диагнозом.

Почему скрининг — это действие на опережение

Гепатиты часто не имеют внешних проявлений. Но лабораторное исследование может выявить вирус еще до начала осложнений.

Тест на HBsAg (гепатит B) и anti-HCV (гепатит C) — простой анализ крови. Его можно сдать в любой лаборатории. А консультация семейного врача поможет понять, как действовать дальше.

Гепатит — это не приговор. Но только для того, кто знает о нем вовремя.