Вірусні гепатити — як їх виявити

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Часто друзі звертаються з однаковим запитанням. Чи міг я заразитися гепатитом? А якщо й так — як це перевірити? Хто має проходити тестування, і як не пропустити момент, коли ще не пізно? Вірусні гепатити — тема не лише лікарських довідників, а й звичайних розмов. Бо хвороба часто мовчить роками, а дія потрібна вже сьогодні.

Вірусні гепатити в Україні: цифри, які не варто ігнорувати

Кількість виявлених випадків гепатиту зростає. Але разом із тривогою це дає надію — діагностика стає кращою, а люди частіше проходять обстеження.

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У 2022 році в Україні зареєстровано 3 972 нові випадки гепатиту C. У 2024-му — вже понад 8 тисяч. Це не означає, що вірус став агресивнішим. Це означає: ми нарешті навчилися його виявляти.

З гепатитом B — така сама тенденція. У 2023 році зафіксовано 759 випадків гострої форми — на 46% більше, ніж у 2022. Хронічний гепатит B виявили у 1 391 людини. Це плюс 55% до попереднього року.

За цими цифрами — реальні люди. Більшість із них не відчували нічого тривожного. Просто пройшли тестування.

Як не пропустити гепатит: симптомів може не бути

Гепатит C передається через кров. Найчастіше — під час татуювань, пірсингу, стоматологічних процедур чи через необроблені інструменти. Іноді — навіть при звичайному візиті до косметолога.

У 80% випадків хвороба не має ознак. Людина відчуває себе нормально. Але всередині триває пошкодження печінки. Симптоми зʼявляються на пізніх етапах — коли лікувати важче.

Сучасна терапія дає шанс повного одужання. Курс препаратів триває до 12 тижнів. Але для цього потрібно знати діагноз. Бо саме раннє виявлення вирішує, яким буде сценарій розвитку подій.

Гепатит B — інша природа, той самий ризик

Цей тип поширюється через кров, статевий контакт або від матері до дитини. У багатьох дорослих імунна система справляється самостійно. Але іноді вірус залишається — і тоді розвивається хронічне ураження печінки.

Небезпека в тому, що й тут симптоми можуть бути відсутні. Хронічний процес протікає роками. А наслідки — цироз або рак — виникають раптово.

Найкращий захист — щеплення. Вакцина проти гепатиту B включена до календаря імунізації. Проте не всі дорослі знають, чи мають імунітет. Перевірити це можна аналізом на антитіла. Якщо потрібно — зробити ревакцинацію.

Як уберегтися від гепатиту: 6 кроків для профілактики

Пройти щеплення. Вакцина від гепатиту B — ефективна. Від гепатиту A — рекомендована подорожуючим. Від гепатиту C вакцини поки що немає. Дотримуватися гігієни. Мити руки, уникати неякісної їжі та сумнівної води — особливо під час подорожей. Обирати перевірені заклади. Для медичних і косметичних процедур — лише клініки, де інструменти стерилізують. Захищати себе під час сексу. Презервативи знижують ризик інфікування, особливо при випадкових контактах. Уникати контактів із кровʼю. Не використовувати чужі бритви, шприци, манікюрне приладдя. Медикам — дотримуватись стандартів безпеки. Тестуватись регулярно. Особливо якщо є фактори ризику — часті маніпуляції, робота з кровʼю, сексуальні партнери з діагнозом.

Чому скринінг — це дія на випередження

Гепатити часто не мають зовнішніх проявів. Але лабораторне дослідження може виявити вірус ще до початку ускладнень.

Тест на HBsAg (гепатит B) та anti-HCV (гепатит C) — простий аналіз крові. Його можна здати в будь-якій лабораторії. А консультація сімейного лікаря допоможе зрозуміти, як діяти далі.

Гепатит — це не вирок. Але лише для того, хто знає про нього вчасно.