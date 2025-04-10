Тернопольская больница заказала 2 тонны соевого соуса для пациентов за почти 200 тысяч грн

В Тернополе областная больница закупила две тонны соевого соуса
Тернопольская областная больница приобрела 1900 килограммов соевого соуса у частного предпринимателя из Тернополя. В медицинском учреждении отметили, что закупка состоялась по рекомендации врача-диетолога и в соответствии с приказом Министерства обороны. Каждому пациенту больницы ежедневно предоставляют по 25 мл соевого соуса.
О закупке объявили на платформе Prozorro.
Что известно о масштабных закупках соевого соуса
Начальная стоимость закупки составляла более 197 тысяч гривен. В тендере приняли участие двое предпринимателей, которые подали свои заявки.
- тернопольский бизнесмен Василий Яхван с предложением на сумму 195 тысяч гривен;
- львовская компания ООО "Казацкий путь", предложившая цену 105 тысяч гривен.
Предложение компании из Львова было отклонено из-за "необъяснимо низкой стоимости", зато 3 апреля был подписан контракт с тернопольским предпринимателем на поставку соевого соуса.
Что говорят в больнице
Согласно условиям соглашения, до конца 2025 года компания Василия Яхвана должна доставить 1900 килограммов соевого соуса в больницу.
В комментарии журналистам ZAXID.NET представители Тернопольской областной клинической больницы объяснили, что закупка осуществлена согласно приказу Минобороны по питанию военных в медучреждениях.
"Нам действительно необходимо такое количество соевого соуса. Мы лечим военных, и они нуждаются в соответствующем питании. Согласно приказу Министерства обороны, на каждого военного предусмотрено по 25 мл соевого соуса ежедневно. Поэтому это количество было рассчитано на годовую потребность, в частности для 250 койко-мест", — рассказала Оксана Щур, ответственная за закупку в больнице.
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