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В Тернополе областная больница закупила две тонны соевого соуса

10 апреля 2025 15:04
Андрей Плахонин - Редактор
Тернопольская больница заказала 2 тонны соевого соуса для пациентов за почти 200 тысяч грн
Тернопольская областная клиническая больница. Фото: Facebook Тернопольской ОКБ
Андрей Плахонин - Редактор

Тернопольская областная больница приобрела 1900 килограммов соевого соуса у частного предпринимателя из Тернополя. В медицинском учреждении отметили, что закупка состоялась по рекомендации врача-диетолога и в соответствии с приказом Министерства обороны. Каждому пациенту больницы ежедневно предоставляют по 25 мл соевого соуса.

О закупке объявили на платформе Prozorro.

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Тендер на закупку соевого соуса. Фото: скриншот

Что известно о масштабных закупках соевого соуса

Начальная стоимость закупки составляла более 197 тысяч гривен. В тендере приняли участие двое предпринимателей, которые подали свои заявки.

  • тернопольский бизнесмен Василий Яхван с предложением на сумму 195 тысяч гривен;
  • львовская компания ООО "Казацкий путь", предложившая цену 105 тысяч гривен.

Предложение компании из Львова было отклонено из-за "необъяснимо низкой стоимости", зато 3 апреля был подписан контракт с тернопольским предпринимателем на поставку соевого соуса.

Что говорят в больнице

Согласно условиям соглашения, до конца 2025 года компания Василия Яхвана должна доставить 1900 килограммов соевого соуса в больницу.

В комментарии журналистам ZAXID.NET представители Тернопольской областной клинической больницы объяснили, что закупка осуществлена согласно приказу Минобороны по питанию военных в медучреждениях.

"Нам действительно необходимо такое количество соевого соуса. Мы лечим военных, и они нуждаются в соответствующем питании. Согласно приказу Министерства обороны, на каждого военного предусмотрено по 25 мл соевого соуса ежедневно. Поэтому это количество было рассчитано на годовую потребность, в частности для 250 койко-мест", — рассказала Оксана Щур, ответственная за закупку в больнице.

Напомним, что в городе Ужгород Закарпатской области планировали приобрести ценный автомобиль для областного краеведческого музея за 1 миллион 940 тысяч гривен.

А в Одесской области на содержание местного водопровода в надлежащем состоянии объявили тендер на почти 7,5 миллионов гривен.

Минздрав Минобороны Тернополь закупки соевый соус
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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