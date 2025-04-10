Тернопільська лікарня замовила 2 тони соєвого соусу для пацієнтів за майже 200 тисяч грн

Тернопільська обласна клінічна лікарня. Фото: Facebook Тернопільської ОКЛ

Тернопільська обласна лікарня придбала 1900 кілограмів соєвого соусу у приватного підприємця з Тернополя. У медичному закладі зазначили, що закупівля відбулась за рекомендацією лікаря-дієтолога та відповідно до наказу Міністерства оборони. Кожному пацієнту лікарні щодня надають по 25 мл соєвого соусу.

Про закупівлю оголосили на платформі Prozorro.

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Що відомо про масштабні закупівлі соєвого соусу

Початкова вартість закупівлі становила понад 197 тисяч гривень. У тендері взяли участь двоє підприємців, які подали свої заявки.

тернопільський бізнесмен Василь Яхван із пропозицією на суму 195 тисяч гривень;

львівська компанія ТОВ "Козацький шлях", що запропонувала ціну 105 тисяч гривень.

Пропозиція компанії з Львова була відхилена через "непояснено низьку вартість", натомість 3 квітня був підписаний контракт з тернопільським підприємцем на постачання соєвого соусу.

Що кажуть у лікарні

Згідно з умовами угоди, до кінця 2025 року компанія Василя Яхвана повинна доставити 1900 кілограмів соєвого соусу до лікарні.

У коментарі журналістам ZAXID.NET представники Тернопільської обласної клінічної лікарні пояснили, що закупівля здійснена згідно з наказом Міноборони щодо харчування військових у медустановах.

"Нам дійсно необхідна така кількість соєвого соусу. Ми лікуємо військових, і вони потребують відповідного харчування. Згідно з наказом Міністерства оборони, на кожного військового передбачено по 25 мл соєвого соусу щодня. Тому ця кількість була розрахована на річну потребу, зокрема для 250 ліжкомісць", — розповіла Оксана Щур, відповідальна за закупівлю в лікарні.

Нагадаємо, що в місті Ужгород Закарпатській області планували придбати коштовний автомобіль для обласного краєзнавчого музею за 1 мільйон 940 тисяч гривень.

А на Одещині на утримання місцевого водогону у належному стані оголосили тендер на майже 7,5 мільйонів гривень.