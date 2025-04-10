Тернопільська лікарня замовила 2 тони соєвого соусу для пацієнтів за майже 200 тисяч грн

У Тернополі обласна лікарня закупила дві тонни соєвого соусу
Тернопільська обласна лікарня придбала 1900 кілограмів соєвого соусу у приватного підприємця з Тернополя. У медичному закладі зазначили, що закупівля відбулась за рекомендацією лікаря-дієтолога та відповідно до наказу Міністерства оборони. Кожному пацієнту лікарні щодня надають по 25 мл соєвого соусу.
Про закупівлю оголосили на платформі Prozorro.
Що відомо про масштабні закупівлі соєвого соусу
Початкова вартість закупівлі становила понад 197 тисяч гривень. У тендері взяли участь двоє підприємців, які подали свої заявки.
- тернопільський бізнесмен Василь Яхван із пропозицією на суму 195 тисяч гривень;
- львівська компанія ТОВ "Козацький шлях", що запропонувала ціну 105 тисяч гривень.
Пропозиція компанії з Львова була відхилена через "непояснено низьку вартість", натомість 3 квітня був підписаний контракт з тернопільським підприємцем на постачання соєвого соусу.
Що кажуть у лікарні
Згідно з умовами угоди, до кінця 2025 року компанія Василя Яхвана повинна доставити 1900 кілограмів соєвого соусу до лікарні.
У коментарі журналістам ZAXID.NET представники Тернопільської обласної клінічної лікарні пояснили, що закупівля здійснена згідно з наказом Міноборони щодо харчування військових у медустановах.
"Нам дійсно необхідна така кількість соєвого соусу. Ми лікуємо військових, і вони потребують відповідного харчування. Згідно з наказом Міністерства оборони, на кожного військового передбачено по 25 мл соєвого соусу щодня. Тому ця кількість була розрахована на річну потребу, зокрема для 250 ліжкомісць", — розповіла Оксана Щур, відповідальна за закупівлю в лікарні.
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