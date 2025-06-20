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В США одобрили вакцину против ВИЧ — какая эффективность

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Дата публикации 20 июня 2025 14:14
В США одобрили вакцину от ВИЧ с почти 100% эффективностью
Врач вводит вакцину. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ — детали

В Соединенных Штатах Америки одобрили вакцину для профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — ее эффективность 99,9%. Разработчики говорят, что инъекцию можно будет делать дважды в год.

Об этом информирует пресс-служба компании-производителя Gilead Sciences.

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В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ — детали

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ. По данным разработчиков, инъекцию можно будет делать дважды в год.

"Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Yeztugo — один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ", — отметил председатель и главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

По данным FDA, препарат под названием ленакапавир почти полностью исключает риск новой инфекции у людей с высокими рисками заражения, и оказался лучше других способов профилактики. Директор по государственной политике amfAR, Фонда исследований СПИДа, Грег Миллетт считает, что вакцина может "положить конец передаче ВИЧ".

В то же время Милетт указал на проблемы в системе здравоохранения США и во всем мире, которые могут помешать не только обеспечить людей вакциной, но и гарантировать, что они вернутся за новым уколом через полгода.

Препарат компании Gilead уже продается на лечение ВИЧ под торговой маркой Sunlenca. Профилактическая доза будет продаваться под другим названием — Yeztugo. Он вводится в виде двух инъекций под кожу живота и действует как препарат медленного всасывания.

Стоит заметить, что вакцина блокирует только передачу ВИЧ и не влияет на другие заболевания, передающиеся половым путем. Вакцина станет самым длинным типом профилактики ВИЧ.

Ранее мы информировали, что Одесская область занимает первое место по количеству пациентов с ВИЧ/СПИД.

Также мы рассказывали, что известно о вирусе СПИДа и как передается заболевание.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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