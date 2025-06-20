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Головна Медцентр У США схвалили вакцину проти ВІЛ — яка ефективність

У США схвалили вакцину проти ВІЛ — яка ефективність

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 14:14
У США схвалили вакцину від ВІЛ з майже 100% ефективністю
Лікар вводить вакцину. Ілюстративне фото: Freepik
Ключові моменти У США схвалили ін’єкцію для профілактики ВІЛ — деталі

У Сполучених Штатах Америки схвалили вакцину для профілактики вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) — її ефективність 99,9%. Розробники кажуть, що ін'єкцію можна буде робити двічі на рік.

Про це інформує пресслужба компанії-виробника Gilead Sciences.

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У США схвалили ін’єкцію для профілактики ВІЛ — деталі

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профілактики ВІЛ. За даними розробників, ін’єкцію можна буде робити двічі на рік.

"Це історичний день у багаторічній боротьбі з ВІЛ. Yeztugo — один із найважливіших наукових проривів нашого часу, він пропонує реальну можливість допомогти покласти край епідемії ВІЛ", — зазначив голова та головний виконавчий директор Gilead Sciences Деніел О'Дей.

За даними FDA, препарат під назвою ленакапавір майже повністю виключає ризик нової інфекції у людей з високими ризиками зараження, і виявився кращим за інші способи профілактики. Директор з державної політики amfAR, Фонду досліджень СНІДу, Грег Міллетт вважає, що вакцина може "покласти край передачі ВІЛ". 

Водночас Мілетт вказав на проблеми в системі охорони здоров'я США та в усьому світі, які можуть завадити не лише забезпечити людей вакциною, а й гарантувати, що вони повернуться за новим уколом за пів року. 

Препарат компанії Gilead вже продається на лікування ВІЛ під торговою маркою Sunlenca. Профілактична доза продаватиметься під іншою назвою — Yeztugo. Він вводиться у вигляді двох ін'єкцій під шкіру живота і діє як препарат повільного всмоктування.

Варто зауважити, що вакцина блокує лише передачу ВІЛ та не впливає на інші захворювання, що передаються статевим шляхом. Вакцина стане найдовшим типом профілактики ВІЛ.

Раніше ми інформували, що Одеська область посідає перше місце за кількістю пацієнтів з ВІЛ/СНІД.

Також ми розповідали, що відомо про вірус СНІДу та як передається захворювання.

вакцинація США ліки дослідження захворювання
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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