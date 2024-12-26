В США разработали "эффективное" средство борьбы с раком кишечника

Проведение анализов в больнице. Фото: Рixabay

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило онкологическому препарату "Достарлимаб" статус "прорывного терапевтического средства". Это решение было принято с учетом "замечательных результатов" клинических испытаний, которые завершились в июне этого года.

Об этом сообщает концерн GlaxoSmithKline, разработавший данный препарат.

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Что известно о препарате

Препарат дает новые возможности в лечении рака прямой кишки, обычно требует тяжелых процедур, именно хирургию, химиотерапию или лучевую терапию. Такие методы часто вызывают серьезные побочные эффекты, включая снижение фертильности и проблемы с недержанием мочи.

Испытания "Достарлимаба" начались в 2020 году в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering. Участники эксперимента не только продемонстрировали устойчивую ремиссию, но и не имели рецидивов заболевания в течение минимум года. Первые пациенты, участвовавшие в исследованиях, остаются здоровыми уже четыре года.

Побочные эффекты препарата, хотя и присутствуют, значительно легче по сравнению с лучевой или химиотерапией и обычно хорошо переносятся пациентами.

Прорывное терапевтическое средство

FDA ввело специальную программу, позволяющую ускорять внедрение на рынок инновационных лекарств. Статус "прорыв в терапии" предоставляется только тем препаратам, которые демонстрируют существенные преимущества по сравнению с имеющимися методами лечения. Ежегодно FDA рассматривает более трех тысяч заявок, но только около 25% получают этот статус.

"Достарлимаб" уже вторично номинирован FDA. В январе 2022 года препарат получил статус "быстрый путь". Оба статуса помогут ускорить выход препарата на рынок, сократив время ожидания на три года.

Несмотря на значительный прогресс, препарат пока не одобрен для лечения местно распространенного рака прямой кишки нигде в мире. Его эффективность и безопасность должны подтвердить дальнейшие клинические испытания.

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