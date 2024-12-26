У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Проведення аналізів у лікарні. Фото: Рixabay

Американське Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) надало онкологічному препарату "Достарлімаб" статус "проривного терапевтичного засобу". Це рішення було прийняте з огляду на "чудові результати" клінічних випробувань, які завершилися у червні цього року.

Про це повідомляє концерн GlaxoSmithKline, який розробив даний препарат.

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Що відомо про препарат

Препарат дає нові можливості в лікуванні раку прямої кишки, яке зазвичай вимагає важких процедур, саме хірургію, хіміотерапію або променеву терапію. Такі методи часто спричиняють серйозні побічні ефекти, включно зі зниженням фертильності та проблемами з нетриманням сечі.

Випробування "Достарлімабу" розпочалися у 2020 році в онкологічному центрі Memorial Sloan Kettering. Учасники експерименту не лише продемонстрували стійку ремісію, але й не мали рецидивів захворювання протягом щонайменше року. Перші пацієнти, які брали участь у дослідженнях, залишаються здоровими вже чотири роки.

Побічні ефекти від препарату, хоча й присутні, значно легші порівняно з променевою чи хіміотерапією і зазвичай добре переносяться пацієнтами.

Проривний терапевтичний засіб

FDA запровадило спеціальну програму, яка дає змогу прискорювати впровадження на ринок інноваційних ліків. Статус "прорив у терапії" надається лише тим препаратам, які демонструють суттєві переваги порівняно з наявними методами лікування. Щорічно FDA розглядає понад три тисячі заявок, але лише близько 25% отримують цей статус.

"Достарлімаб" вже вдруге номінований FDA. У січні 2022 року препарат отримав статус "швидкий шлях". Обидва статуси допоможуть прискорити вихід препарату на ринок, скоротивши час очікування на три роки.

Не зважаючи на значний прогрес, препарат поки що не схвалений для лікування місцево поширеного раку прямої кишки ніде у світі. Його ефективність і безпечність мають підтвердити подальші клінічні випробування.

Раніше ми повідомляли, як насправді лазерна епіляція впливає на появу раку.

Нагадуємо також, що рак легень — це загальна назва групи злоякісних пухлин, які виникають з епітелію бронхів або легенів.