Во Львове состоится масштабный форум о качестве и безопасности в здравоохранении

26 сентября во Львове состоится Национальный форум с международным участием "Качество и безопасность в здравоохранении", посвященный фундаменту пациентоориентированной системы — качеству и безопасности (Quality & Safety, Q&S). Событие состоится в рамках совместной инициативы Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto и Razom. Присоединиться к участию можно вживую и онлайн.

Форум посвящен Q&S — основе способного и эффективного здравоохранения. ВОЗ определяет качественную помощь как такую, которая обеспечивает пациентам наиболее благоприятные результаты для здоровья в соответствии с современными знаниями, данными и ресурсами. Безопасность — это культура, процессы, алгоритмы, технологии в здравоохранении, которые постоянно и стабильно снижают риски в оказании медицинской помощи, делают ошибки менее вероятными благодаря стандартизации, обучению и прозрачности.

"Впервые на одной площадке соберутся признанные эксперты в области Quality & Safety из самых престижных заведений мира, чтобы передать свои знания украинским врачам и управленцам. Q&S — это налаживание процессов, признание и анализ ошибок, непрерывное развитие для эффективной работы всей команды, минимизация рисков через безопасность и своевременность решений. Все это помогает улучшать качество и безопасность лечения пациентов, и мы хотим принести это в украинскую отрасль здравоохранения, ведь оно уже работает и показывает успешные результаты в развитых странах, на которые мы ориентируемся", — говорит исполнительный директор GMKA, онкохирург Киевского областного онкологического диспансера Инесса Гуйванюк.

Среди участников форума — представители Министерства здравоохранения Украины, Национальной службы здоровья Украины, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin-Madison.

Присоединиться к форуму приглашают управленцев в здравоохранении и директоров учреждений, врачей и медицинских сестер, специалистов по менеджменту качества и безопасности в учреждениях здравоохранения, педагогов, ученых, представителей пациентских, международных и донорских организаций.

Участники форума получат практические советы, модели внедрения, планы действий и международный опыт, как структурировано подходить к повышению культуры безопасности в своих медицинских учреждениях, а также узнают больше о значении и развитии лидерства и командной работы в периоды изменений и критических решений. В первой части форума рассмотрим универсальные стратегии для всех отраслей, а во второй части эксперты поделятся знаниями и опытом, как улучшать качество и безопасность в онкологии, хирургии, анестезиологии, интенсивной терапии и военной медицине.

Количество билетов ограничено! Детали и регистрация — на сайте. Место события: Львов, BANKHOTEL, ул. Ноябрьского Чина, 8.

Участникам будут начислены баллы БПР. Следить за новостями можно здесь: Instagram, Facebook.

Global Medical Knowledge Alliance, GMKA — это международная организация, которая совместно с ведущими экспертами мира развивает в Украине медицину, основанную на показаниях: создает учебные курсы, внедряет международные стандарты, продвигает медицинское образование для врачей и пациентов, поддерживает науку и исследования. GMKA развивает женское лидерство в медицине, оказывает образовательную поддержку военным медикам и медикам, организовывает стажировки для украинских врачей, а также имеет официальное представительство не только в Украине, но и в США. Является официальным провайдером БПР.

GMKA: Quality and Safety (Q&S) - проект, созданный для непрерывного улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения безопасности пациентов, медицинских работников и системы здравоохранения в целом. С этой целью команда Q&S в Украине при поддержке экспертов из США, Канады и Европы переводит, адаптирует и распространяет протоколы лечения и диагностики, стандарты операционных процедур, чеклисты и алгоритмы. Мы уже распространили 30+ международных рекомендаций и руководств, имплементацию которых отслеживаем благодаря пяти пилотным больницам в Киеве, Ровно, Тернополе и Николаеве, а чтобы исследовать уровень внедрения ERAS-протоколов, провели общенациональное исследование (World Journal of Surgery, 2025).