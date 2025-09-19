Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр У Львові пройде форум про якість і безпеку в охороні здоров’я

У Львові пройде форум про якість і безпеку в охороні здоров’я

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:46
У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в охороні здоров’я
Учасники форуму "Якість і безпека в охороні здоров’я". Фото: GMKA

26 вересня у Львові відбудеться Національний форум із міжнародною участю "Якість і безпека в охороні здоров’я", присвячений фундаменту пацієнтоорієнтованої системи — якості та безпеці (Quality & Safety, Q&S). Подія відбудеться в межах спільної ініціативи Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto та Razom. Долучитися до участі можна наживо та онлайн.

Форум присвячений Q&S — основі спроможної та ефективної охорони здоров`я. ВООЗ визначає якісну допомогу як таку, що забезпечує пацієнтам найбільш сприятливі результати для здоров’я відповідно до сучасних знань, даних і ресурсів. Безпека — це культура, процеси, алгоритми, технології в охороні здоров’я, які постійно та стабільно знижують ризики в наданні медичної допомоги, роблять помилки менш ймовірними завдяки стандартизації, навчанню і прозорості.  

Реклама
Читайте також:

"Вперше на одному майданчику зберуться визнані експерти в галузі Quality & Safety з найпрестижніших закладів світу, щоб передати свої знання українським лікарям та управлінцям. Q&S — це налагодження процесів, визнання та аналіз помилок, безперервний розвиток задля ефективної роботи всієї команди, мінімізація ризиків через безпечність та своєчасність рішень. Усе це допомагає покращувати якість і безпеку лікування пацієнтів, і ми хочемо принести це в українську галузь охорони здоров’я, адже воно вже працює і показує успішні результати в розвинених країнах, на які ми орієнтуємося", — говорить виконавча директорка GMKA, онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансера Інеса Гуйванюк.

null
Інеса Гуйванюк. Фото: GMKA


Серед учасників форуму — представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоровʼя України, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin–Madison.

Долучитися до форуму запрошують управлінців в охороні здоров’я та директорів закладів, лікарів та медичних сестер, фахівців із менеджменту якості та безпеки в закладах охорони здоров`я, освітян, науковців, представників пацієнтських, міжнародних і донорських організацій.

Учасники форуму отримають практичні поради, моделі впровадження, плани дій та міжнародний досвід, як структуровано підходити до підвищення культури безпеки у своїх медичних закладах, а також дізнаються більше про значення і розвиток лідерства та командної роботи в періоди змін та критичних рішень. У першій частині форуму розглянемо універсальні стратегії для всіх галузей, а в другій частині експерти поділяться знаннями та досвідом, як покращувати якість та безпеку в онкології, хірургії, анестезіології, інтенсивній терапії та військовій медицині.

null
Спікери форуму "Якість і безпека в охороні здоров’я". Фото: GMKA


Кількість квитків обмежена! Деталі та реєстрація — на сайті. Місце події: Львів, BANKHOTEL, вул. Листопадового Чину, 8. 

Учасникам будуть нараховані бали БПР. Стежити за новинами можна тут: Instagram, Facebook.

Global Medical Knowledge Alliance, GMKA — це міжнародна організація, яка спільно з провідними експертами світу розвиває в Україні медицину, засновану на свідченнях: створює навчальні курси, впроваджує міжнародні стандарти, просуває медичну освіту для лікарів і пацієнтів, підтримує науку та дослідження. GMKA розвиває жіноче лідерство в медицині, надає освітню підтримку військовим медикам та медикиням, організовує стажування для українських лікарів, а також має офіційне представництво не тільки в Україні, але й у США. Є офіційним провайдером БПР.

GMKA: Quality and Safety (Q&S) — проєкт, створений задля безперервного покращення якості надання медичної допомоги та підвищення безпеки пацієнтів, медичних працівників і системи охорони здоров’я загалом. Із цією метою команда Q&S в Україні за підтримки експертів зі США, Канади та Європи перекладає, адаптує та розповсюджує протоколи лікування та діагностики, стандарти операційних процедур, чеклісти та алгоритми. Ми вже поширили 30+ міжнародних рекомендацій та настанов, імплементацію яких відстежуємо завдяки п’яти пілотним лікарням у Києві, Рівному, Тернополі та Миколаєві, а щоб дослідити рівень впровадження ERAS-протоколів, провели загальнонаціональне дослідження (World Journal of Surgery, 2025).

здоров'я Львів медицина медпослуги форум
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації