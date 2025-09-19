У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в охороні здоров’я

Учасники форуму "Якість і безпека в охороні здоров’я". Фото: GMKA

26 вересня у Львові відбудеться Національний форум із міжнародною участю "Якість і безпека в охороні здоров’я", присвячений фундаменту пацієнтоорієнтованої системи — якості та безпеці (Quality & Safety, Q&S). Подія відбудеться в межах спільної ініціативи Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto та Razom. Долучитися до участі можна наживо та онлайн.

Форум присвячений Q&S — основі спроможної та ефективної охорони здоров`я. ВООЗ визначає якісну допомогу як таку, що забезпечує пацієнтам найбільш сприятливі результати для здоров’я відповідно до сучасних знань, даних і ресурсів. Безпека — це культура, процеси, алгоритми, технології в охороні здоров’я, які постійно та стабільно знижують ризики в наданні медичної допомоги, роблять помилки менш ймовірними завдяки стандартизації, навчанню і прозорості.

"Вперше на одному майданчику зберуться визнані експерти в галузі Quality & Safety з найпрестижніших закладів світу, щоб передати свої знання українським лікарям та управлінцям. Q&S — це налагодження процесів, визнання та аналіз помилок, безперервний розвиток задля ефективної роботи всієї команди, мінімізація ризиків через безпечність та своєчасність рішень. Усе це допомагає покращувати якість і безпеку лікування пацієнтів, і ми хочемо принести це в українську галузь охорони здоров’я, адже воно вже працює і показує успішні результати в розвинених країнах, на які ми орієнтуємося", — говорить виконавча директорка GMKA, онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансера Інеса Гуйванюк.

Інеса Гуйванюк. Фото: GMKA



Серед учасників форуму — представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоровʼя України, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin–Madison.

Долучитися до форуму запрошують управлінців в охороні здоров’я та директорів закладів, лікарів та медичних сестер, фахівців із менеджменту якості та безпеки в закладах охорони здоров`я, освітян, науковців, представників пацієнтських, міжнародних і донорських організацій.

Учасники форуму отримають практичні поради, моделі впровадження, плани дій та міжнародний досвід, як структуровано підходити до підвищення культури безпеки у своїх медичних закладах, а також дізнаються більше про значення і розвиток лідерства та командної роботи в періоди змін та критичних рішень. У першій частині форуму розглянемо універсальні стратегії для всіх галузей, а в другій частині експерти поділяться знаннями та досвідом, як покращувати якість та безпеку в онкології, хірургії, анестезіології, інтенсивній терапії та військовій медицині.

Спікери форуму "Якість і безпека в охороні здоров’я". Фото: GMKA



Кількість квитків обмежена! Деталі та реєстрація — на сайті. Місце події: Львів, BANKHOTEL, вул. Листопадового Чину, 8.

Учасникам будуть нараховані бали БПР.

Global Medical Knowledge Alliance, GMKA — це міжнародна організація, яка спільно з провідними експертами світу розвиває в Україні медицину, засновану на свідченнях: створює навчальні курси, впроваджує міжнародні стандарти, просуває медичну освіту для лікарів і пацієнтів, підтримує науку та дослідження. GMKA розвиває жіноче лідерство в медицині, надає освітню підтримку військовим медикам та медикиням, організовує стажування для українських лікарів, а також має офіційне представництво не тільки в Україні, але й у США. Є офіційним провайдером БПР.

GMKA: Quality and Safety (Q&S) — проєкт, створений задля безперервного покращення якості надання медичної допомоги та підвищення безпеки пацієнтів, медичних працівників і системи охорони здоров’я загалом. Із цією метою команда Q&S в Україні за підтримки експертів зі США, Канади та Європи перекладає, адаптує та розповсюджує протоколи лікування та діагностики, стандарти операційних процедур, чеклісти та алгоритми. Ми вже поширили 30+ міжнародних рекомендацій та настанов, імплементацію яких відстежуємо завдяки п’яти пілотним лікарням у Києві, Рівному, Тернополі та Миколаєві, а щоб дослідити рівень впровадження ERAS-протоколів, провели загальнонаціональне дослідження (World Journal of Surgery, 2025).